Malattie post covid, Zannini: A Mondragone nasce la prima rete di ambulatori multispecialistici

“Nasce a Mondragone il primo ambulatorio multidisciplinare utile ai pazienti negativizzati dal COVID ma che hanno sviluppato complicanze respiratorie, cardiovascolari e endocrinologiche”

Ad annunciarlo il Presidente della VII commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile della Regione Campania, Giovanni Zannini.

“La squadra sarà composta da 3 medici, in precedenza attivi nel lavoro da Team Covid, prendendo in carico a livello domiciliare i pazienti positivi e ora lavorando nel follow Up di quei pazienti che, pur non essendo positivi, continuano ad avere problemi legati all’infezione da virus contratta”, dichiara il consigliere regionale di De Luca Presidente.

