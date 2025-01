“Aladin”, il musical di Stefano d’Orazio con le musiche dei Pooh in scena al Teatro Augusteo di Napoli

1 minuto di lettura

Condividi

Alle ore 18 di sabato 8 e domenica 9 febbraio sarà in scena, al teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta duca D’Aosta 263), lo spettacolo “Aladin – Il Musical” di Stefano D’Orazio, con le musiche dei Pooh (Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian).

Regia di Luca Cattaneo. Coreografie di Ilenia De Rosa. Direzione musicale di Enrico Galimberti. Scene di Fabrizio Cattaneo. Costumi di Laura David. Effetti speciali e illusioni di Antonio Casanova.

E con la partecipazione straordinaria di Max Laudadio nel ruolo del Genio.

Il resto del cast è composto da: (Aladin) Eugenio Grandi, (Jasmine) Angela Ranica, (Jafar) Alessandro Gaglio, (Jago) Alessandro Casaletto, (Abu) Federico Della Sala, (Shadia) Sofia Radicioni, (Sultano) Lorenzo Pozzaglia, (Andalù) Michele Rossano, (Lunatica) Serena Riccardi.

Corpo di ballo: Matteo Ammoscato, Eleonora Guzzi, Angelo Fasan, Ilenia Pelliccia, Alessandro Russo, Lucrezia Ricciardi, Mattia Sausto, Sara Fattore.

E’ una storia d’amore e di amicizia, di ribellione e di giustizia, in una cornice fiabesca arricchita da un pizzico di magia, dove i sogni più profondi possono diventare realtà: tra i palazzi e i vicoli dell’antica Bagdad si intrecciano le vite dell’unica erede al trono, la giovane e ribelle principessa Jasmine, costretta a maritarsi senza amore per dare continuità al Sultanato; e del giovane Aladin, astuto ladruncolo dal cuore d’oro e dall’anima pura, perennemente braccato dalla legge. Il loro primo incontro è un colpo di fulmine, idillio però subito spezzato dal malvagio Gran Visir, pronto a intromettersi e ingannare entrambi per la sua sete di potere. Sarà il casuale incontro tra Aladin e il Genio della Lampada a offrire al ragazzo la forza di reagire per tentare di cambiare il suo destino e quello della sua amata.

Info 081414243 – Biglietti (a partire da 30 euro) al botteghino, presso le rivendite e online su Ticketone e Bigliettoveloce al link:

https://www.bigliettoveloce.it/spettacolo?id=6547

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.