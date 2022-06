Al via Lunatic Book Festival

Condividi

Martedì 14 giugno 2022, alle ore 18.00, si terrà presso il Palazzo Baronale De Conciliis a Torchiara, il Lunatic Book Festival. La notte della Superluna 2022. L’iniziativa è organizzata da L’Argolibro Editore con il Patrocinio del Comune di Torchiara. Una piacevole serata dedicata alle autrici e agli autori dell’Argolibro, che vedrà la partecipazione di vari musicisti, pittori e fotografi. Ingresso gratuito. Prenderà parte all’evento anche Maria Cuono, giornalista, insegnante e autrice del libro L’Arte dell’Incontro. Interviste ai Personaggi del Mondo dello Spettacolo, dedicato a sua madre scomparsa il 2 giugno 2019.

“E’ un’iniziativa interessante. – dichiara Maria Cuono – Mi fa molto piacere partecipare. Ringrazio il mio Editore per aver offerto anche a me quest’opportunità. Ciò vuol essere un modo per far conoscere la musica, il teatro, il cinema, la televisione attraverso il racconto di vari personaggi noti al pubblico che ho intervistato nel corso della mia carriera giornalistica. Interviste, queste, che lasciano il segno, raccolte in un libro. I vari personaggi da me avvicinati sono tantissimi, da Giuliana De Sio, Sebastiano Somma a Lucianna De Falco, Marcello Cirillo e Luca Manfredi. Le prefazioni sono a cura di Carmen Giardina e Luisa Corna”.

Ho lavorato – continua Cuono – a questo progetto durante il primo lookdown e ho voluto omaggiare una categoria di lavoratori che hanno subìto tantissimo per la pandemia. Non si poteva andare a teatro, al cinema. Niente MUSICA DAL VIVO per ben due anni. Quanti disagi sono stati creati anche al mondo dell’Editoria!! Una sofferenza immane, indescrivibile. Speriamo che tutto questo non accada più e che i nostri amici artisti possano deliziarci ancora di più con le loro performances anche nel nostro amato Cilento. Naturalmente noi li accoglieremo a braccia aperte. Non vediamo l’ora!! ”.

Conclude Maria Cuono “Consiglio a tutti di non perdere un appuntamento importante con L’Argolibro di Agropoli. Il tutto all’insegna della cultura, la buona musica e lo stare insieme, condividendone insieme la passione per l’ARTE. Vi aspettiamo”!!.

Per informazioni: http://largolibro.blogspot.com/2020/06/maria-cuono-larte-dellincontro.html