Al via le vacanze firmate Blu Hotels, da metà giugno riaprono villaggi e hotel in tutta Italia

Tra le destinazioni più gettonate Toscana, Salento, Calabria e le località montane come il Trentino Alto Adige

Salò, 11 giugno 2020 – Blu Hotels riparte e da metà giugno sarà possibile tornare a viaggiare alla scoperta delle meraviglie italiane in una delle oltre 30 strutture del Gruppo alberghiero, primo per numero di hotel nella classifica dei resort italiani a 4 e 5 stelle.

“Ripartiamo e lo facciamo in totale sicurezza – sottolinea Nicola Risatti, Presidente del Gruppo – Stiamo infatti adottando le linee guida e i protocolli previsti dalla normativa italiana per affrontare il post emergenza in modo da garantire ai nostri ospiti e ai nostri dipendenti un ambiente sicuro e a norma dove trascorrere al meglio le proprie vacanze”.

La riapertura sarà graduale e coinvolgerà tutte le eccellenze siglate Blu Hotels, dalle strutture montane, dislocate tra Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Abruzzo, passando per i villaggi al mare di Puglia, Calabria, Toscana, Sicilia e Sardegna, ai laghi, inclusa la new entry dell’estate 2020, il Bagno Marechiaro di Forte dei Marmi, la cui gestione è stata di recente acquisita dal Gruppo e che vanta un menu esclusivo firmato dallo chef viareggino Cristiano Tomei.

Per la stagione estiva 2020 sono tante le idee innovative messe in campo, nel pieno rispetto dell’attuale situazione, volte a incentivare il ritorno al viaggio: “Ci prepariamo a riaprire per i nostri ospiti – aggiunge Risatti – e ci impegniamo ad elevare ulteriormente gli standard Blu Hotels a garanzia di un servizio completamente tailor made. Attualmente le regioni più gettonate sono Toscana, Salento, Calabria e la montagna con strutture e proposte che soddisfano le più svariate esigenze”.

Blu Hotels ripensa così agli spazi e agli intrattenimenti previsti per gli ospiti, inclusi i momenti di svago per grandi e piccoli, che si svolgeranno con nuove modalità di servizio. Si punta infatti alla tecnologia e sarà possibile prenotare le attività di animazione on line, in modo da garantire divertimento e contemporaneamente il naturale rispetto della distanza di sicurezza.

In tutte le strutture, tramite QR–Code, gli ospiti potranno scaricare informazioni utili, dal menu alle attività previste in tutta comodità e con un semplice click.

In alcune strutture, inoltre, verrà attivato anche ciBox, un comodissimo servizio di delivery direttamente dai ristoranti alle camere, perfetto per coloro che scelgono maggior tranquillità e intimità.

Infine, sarà introdotta la figura dell’hostess, a completa disposizione degli ospiti e con il compito di coordinare le attività e assicurare il rispetto dei protocolli adottati.

Blu Hotels

Blu Hotels è una catena alberghiera interamente italiana, leader di mercato per numero di strutture e per fatturato. Con oltre 30 realtà tra hotel e villaggi, 3500 camere, più di un milione di presenze, tre milioni di pasti serviti ogni anno, si classifica tra le prime catene alberghiere in Italia nel ranking 2019 realizzato da Horwath HTL Italia. I resort, presenti in rinomate località turistiche al mare, in montagna e sui laghi, interpretano l’arte dell’accoglienza italiana nel costume, nella cultura, nel cibo e nella convivialità.