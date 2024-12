Al via l’Accademy per la trasformazione digitale dell’Edih- Pride su intelligenza artificiale e cybersecurity

2 minuto di lettura

Imperiale: “Il 12 e 13 dicembre 2024 due corsi di formazione per imprese”. Sono gratuiti

“L’Edih Pride, il Polo regionale per l’innovazione digitale evoluta, sta assicurando concrete attività di supporto alle imprese nelle attività di assessment digitale, di trasferimento tecnologico per l’abilitazione alle nuove tecnologie, di assistenza e consulenza per l’accesso agli strumenti agevolati di finanziamento e di formazione. In questa direzione sono in programma il 12 e 13 dicembre 2024 due corsi di formazione sui temi dell’Intelligenza Artificiale e della Cybersecurity. Scegliere questo percorso è costruire futuro, è mettere in sicurezza dati e competenze, è scelta strategica per chi vuole crescere” Lo dice Edoardo Imperiale, coordinatore dell’EDIH- PRIDE e amministratore delegato del Campania Dih – Rete Confindustria.

CeRICT, partner dell’EDIH PRIDE, ed i partner della rete EEN, S.I. IMPRESA – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli e Unioncamere Campania, nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra le reti EDIH PRIDE – EEN Enterprise Europe Network / Consorzio BRIDGeconomies e del progetto della Camera di Commercio di Napoli “Doppia Transizione digitale ed ecologica” / PID – Punto Impresa Digitale, organizzano infatti per il 12 e 13 dicembre 2024 due corsi di formazione gratuiti per le micro e piccole imprese e la PA ed agevolati per le medie e grandi imprese che si svolgeranno in modalità digitale sui seguenti temi: Intelligenza Artificiale e Cybersecurity Fundamentals

I percorsi formativi hanno la finalità di far avvicinare le imprese all’adozione delle tecnologie digitali Intelligenza Artificiale e Cybersecurity, facendo comprendere il valore strategico della loro introduzione nei processi aziendali. I cambiamenti sempre più strutturali delle dinamiche produttive e nuove normative, come quella della NIS2, la direttiva europea recepita lo scorso mese di ottobre dall’Italia, impongono alle imprese di misurarsi su queste opzioni.

I corsi sono rivolti ad un massimo di n. 40 partecipanti che ricoprano ruoli aziendali: titolari d’impresa, R&S Manager, IT Manager e Responsabili IT, Ricercatori, Responsabili della produzione, Responsabili Qualità, Ingegneri, Sviluppatori di software, Fornitori di tecnologia.

È possibile la partecipazione di più di un rappresentante aziendale ad impresa.

Con il corso “Intelligenza Artificiale – IA e innovazione tecnologica: Strategie, Criticità e Opportunità” si esplorarono le strategie, i metodi e le tecniche di Intelligenza Artificiale a supporto dell’innovazione tecnologica. Si analizzeranno le principali criticità etiche, organizzative e operative di questa disciplina. Saranno approfondite le opportunità che l’IA offre per migliorare processi, prodotti e servizi, stimolando un confronto pratico e interattivo. Nel corso saranno trattati la teoria, casi studio e attività pratiche per una presentazione a 360 ° dell’argomento.

Con il corso ‘Cybersecurity Fundamentals – Cybersecurity: Le aziende e le Pubbliche Amministrazioni verso la compliance con le nuove direttive europee NIS2’ un focus sulle direttive europee mirano a creare un livello comune elevato di cybersicurezza in tutta l’UE, proteggendo meglio le infrastrutture critiche e i servizi essenziali. Pubbliche amministrazioni e aziende operanti in settori critici, inclusi i loro fornitori, sono obbligati ad adeguarsi alla direttiva.

Sul sito https://www.edih-pride.eu tutte le info per le imprese.

