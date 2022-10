Al via la IV edizione di INTENSIVE day

Condividi

Il 30 e 31 ottobre al Centro Sociale di Salerno

Danza contemporanea e jazz funk si incontrano a Salerno per INTENSIVE day. L’evento giunto alla sua quarta edizione, si terrà il 30 e il 31 ottobre nella location del Centro Sociale di Salerno.

Al centro della kermesse che vede la direzione artistica di Carmine Landi ci saranno i laboratori di danza tenuti dai maestri: Angelo Egarese, coreografo della Compagnia Kinesis Danza Firenze e Alessia Landi, ballerina televisiva e insegnante della prestigiosa accademia M.A.S di Milano. I veri protagonisti di questa attesissima full immersion saranno però, come sempre i giovani allievi danzatori provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero. INTENSIVE day rappresenta infatti un’occasione per ampliare le potenzialità creative e una preziosa possibilità di confronto.

Ad animare gli spazi del Centro Sociale non ci saranno solo le intense lezioni ma anche due speciali showcase. Al termine delle lezioni, infatti, gli allievi si esibiranno sul palco dell’Auditorium per portare in scena le coreografie apprese nel corso dei laboratori con i maestri.

I MAESTRI

ANGELO EGARESE coreografo della Compagnia Kinesis Danza Firenze. Inizia la sua carriera di danzatore in diverse compagnie italiane collaborando con i coreografi Cristiano Fagioli, Massimiliano Terranova, Eugenio Buratti e Fredy Franzutti. Nel 2011 crea “MUSA” primo lavoro da coreografo, passo a due andato in scena al Teatro Piccinni di Bari. Nel 2012 per la Compagnia Kinesis Danza crea gli spettacoli: “Genesi 3”, “Tratto Astratto”, “Equilibrio Instabile. Nel 2017 la “Carmen 3.0”, in collaborazione con il Florence Dance Festival, per l’occasione danza nel ruolo di prima ballerina Letizia Giuliani. Ultimi successi, UNISONS creata per l’Accademia Internazionale Coreutica diretta da E. Hertel, vince il VKIBC 2022 di New York. Hu|Or|Me-Animal Farm viene selezionato da Fermento Off palco del Venice Open Stage.

ALESSIA LANDI TV dancer e teacher al M.A.S. Music, Arts & Show di Milano. Ha seguito i corsi professionali alla School Cruisin’ Art’s di Roma con Omid lghani e Marisa Ragazzo, all’Accademia Modulo Factory di Milano con Laccio, Shake, Kris, Susanna Beltrami. Già ballerina in vari programmi TV fra i quali “La sai l’ultima?” Canale5, “The Voice of Italy” RAI2, “Dedicato a Minacelentano” RAI 1, “Dance Dance Dance” FoxLife, “Dance With Cosmopolitan” FashionTV/SKY; in diversi Videoclip fra questi “A un passo da te” di A. Celentano e Mina, “Prisencolinensinainciusol” di A. Celentano, con R. Bolle, “Le canzoni alla radio” di M. Pezzali; in vari Live Show fra i quali Alessandra Amoroso Tutto accade a San Siro, Elettra Lamborghini Party Collection, Milano Fashion Week, RADIO 105 Swipeup, Nika Paris.

Partner dell’evento: DADA marketing e comunicazione

Media partner: Radio Bussola 24