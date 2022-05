Al via la III° Edizione del Campo Estivo VILLAGGIO OUTDOOR “C’è speranza se questo accade”

Condividi

Dopo le positive esperienze degli ultimi anni, arriva, a grande richiesta, la III° edizione di “VillaggioOUTdoor “C’è speranza se questo accade”, il campo estivo per bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 14 anni organizzato dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”. L’edizione 2022 del Campo, che nel pieno rispetto della normativa anti Covid 19 si svolgerà all’interno della struttura della Fondazione dal 20 giugno al 31 luglio (dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.00 alle 17.00), offrirà ai ragazzi nel periodo dell’anno dedicato al riposo per la sospensione di tutti gli impegni scolastici un tempo certamente di svago ma di natura “costruttiva”. Il tempo d’estate che i ragazzi trascorreranno al “Villaggio”, quindi, permetterà ai giovani ospiti di recuperare le energie perdute ma anche di “crescere” ulteriormente. “Il nostro Campus – ha dichiarato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Ente di Piazza Matteotti – sarà strutturato senza dubbio sulle attività ludico-ricreative e fungerà da supporto alle tante famiglie che vivono la difficoltà di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura dei figli ma certamente adempierà anche ad una funzione educativa“. Il Campus “Villaggio”, al fine di un’ armoniosa organizzazione delle attività previste , potrà accettare non oltre un determinato numero di iscrizioni. Gli interessati potranno ricevere tutte le informazioni telefonando ai numeri 0823/207335 – 0823/207301 oppure recandosi in Fondazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, entro il 18 giugno p.v.