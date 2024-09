Al via la 9° edizione del Ferrara Film Festival: 8 giorni di grande cinema a Ferrara

5 minuto di lettura

Sabato 21 l’apertura con ospiti prestigiosi: Carol Alt, Abel Ferrara, Valeria Marini e Giorgia Wurth

La conferenza stampa, tenutasi presso l’Istituto di Storia di Ferrara, ha permesso di entrare nel vivo dell’imminente Ferrara Film Festival, giunto alla sua nona edizione.

Un programma ricco di iniziative, non solo cinematografiche: il giorno dell’apertura sfileranno sul red carpet di piazza Trento e Trieste, tra gli altri, Carol Alt, Abel Ferrara, Giorgia Wurth e Valeria Marini.

La conferenza ha avuto inizio con i saluti istituzionali del Vicesindaco del Comune di Ferrara Alessandro Balboni: “Il Ferrara Film Festival è un appuntamento che fa bene alla città. Rappresenta un’occasione per far conoscere Ferrara e attirare un pubblico estremamente vasto, da cui scaturisce un indotto importante nell’arco di una settimana di eventi. Ci tengo a ringraziare l’organizzazione che ha reso possibile questa manifestazione, sono impaziente di assistere a questa edizione e al decennale del 2025”.

Gli fa eco il Presidente del Ferrara Film Festival Riccardo Cavicchi: “Dopo il successo dello scorso anno, grazie alle grandi collaborazioni messe in campo, abbiamo preparato un’edizione veramente di altissimo livello e, nonostante il limitato budget a disposizione, abbiamo previsto l’accesso gratuito a tutte le proiezioni, previa registrazione sul sito del Festival. Ringraziamo, innanzitutto, il Comune di Ferrara, la Regione Emilia Romagna e il nostro main sponsor Mazda – Autrosalone Cavour, per il prezioso contributo che è anche un suggello all’importanza raggiunta dal Festival.”

A ripercorrere brevemente la storia del festival è il Direttore Artistico Maximilian Law: “Dopo 9 anni di grande lavoro nella costruzione e formazione del festival del cinema della città di Ferrara, mi sento veramente fiero della squadra che, ad oggi, ho il piacere di avere al mio fianco. Senza una squadra così formidabile nulla di tutto ciò che vedrete in questa nona edizione sarebbe possibile. Unire tutto questo al programma migliore che abbiamo mai avuto – dai grandi film in anteprima ai 65 eventi in programma in 8 giorni – credo renda l’idea di un’edizione assolutamente imperdibile.”

Giorgio Ferroni, Direttore Operativo del FFF, ha parlato del collegamento dell’evento con il territorio: “Con grande piacere ho ripreso questa collaborazione con il Ferrara Film Festival. Penso che questo evento sia un patrimonio di tutta la città e, conseguentemente, della comunità. Per questo motivo stiamo cercando di collaborare il più possibile con tutte le realtà locali e gli enti, sia istituzionali che privati, al fine di ottenere un evento che abbracci la città di Ferrara in tutta la sua interezza. Sono altresì molto felice del lato solidale che il Festival continua a mantenere: come Immediato Past Governatore del Lions Club ritengo che la solidarietà sia un aspetto importantissimo oltre a essere un argomento che mi sta molto a cuore. Quest’anno collaboreremo con moltissime realtà, tra queste cito “anime senza voce”: Il 27 settembre presenteremo le loro opere in centro a Ferrara. Di anno in anno, dunque, stiamo cercando, anche in collaborazione con l’Ospedale di Ferrara, di arricchire l’evento di contenuti sociali e solidali.”

A chiudere la conferenza è Enrico Lionello, Responsabile Marketing di Autosalone Cavour – Mazda, main sponsor dell’evento: “Autosalone Cavour, in accordo con Mazda Italia, ha deciso di sostenere questo progetto in maniera proattiva. Abbiamo scelto di creare un format originale, volto a

coinvolgere le eccellenze del territorio e dar loro una voce all’interno del Festival. Il progetto

prevede 35 interviste, che si terranno ogni mattina, attraverso la partecipazione di personalità di spicco in vari ambiti, tra cui: artigiani, imprenditori, liberi professionisti, studenti dell’Università di Ferrara, giovani con esperienze nel settore cinematografico. Le interviste saranno disponibili in diretta streaming su tutte le nostre piattaforme online”.

Il Festival, come anticipato, prenderà il via sabato 21 al Cine Village di piazza Trento e Trieste, con un programma particolarmente entusiasmante dal primo giorno fino alla serata conclusiva di domenica 28.

Per quanto riguarda sabato 21, alle ore 20, al Teatro Nuovo, andrà in scena la Cerimonia di Apertura con la special host Valeria Marini. A seguire la consegna di due prestigiosi riconoscimenti: i Dragoni d’oro all’Eccellenza Artistica al regista internazionale Abel Ferrara e all’attrice Carol Alt.

Il Ferrara Film Festival ha deciso inoltre di rendere omaggio a Sandra Milo, scomparsa a gennaio di quest’anno. Nel corso della serata sarà pertanto proiettato, sempre presso il Teatro Nuovo, il docufilm “Salvatrice – Sandra Milo Si Racconta” di Giorgia Wurth , con la partecipazione della stessa regista che riceverà il Premio all’eccellenza artistica.

Terminata la cerimonia spazio alla Premier con Firebrand, un film storico diretto da Karim Aïnouz, con un cast di eccezione dove spiccano Jude Law, Alicia Vikander, Eddie Marsan.

La pellicola, liberamente tratta dal romanzo “La mossa della regina” (2013) di Elizabeth Fremantle, è incentrato sulla figura della regina consorte Caterina Parr, sesta e ultima moglie di Enrico VIII d’Inghilterra.

Per quanto riguarda i film in rassegna, in parte verranno presentati al Teatro Nuovo di Ferrara, altre proiezioni si terranno presso la nuova multisala Notorious Cinemas Ferrara e presso Sala Estense in Piazza del Municipio dove verranno svolti anche convegni di settore, a dimostrazione dell’impegno dell’Organizzazione nel rendere la città di Ferrara sempre più protagonista del festival.

Tra gli ospiti d’eccezione che presenzieranno a questa edizione del Ferrara Film Festival, spiccano nomi di grande rilievo come Franco Nero, Anna Galiena, Katia Ricciarelli. Saranno inoltre presenti personalità come Enrica Fico Antonioni, Filippo Contri, Martina Ferragamo, e altri volti noti del panorama artistico italiano e internazionale. La line-up completa dei film è disponibile sul sito www.ferrarafilmfestival.com.

Nutrito anche il gruppo delle aziende partner del Ferrara Film Festival, dove spiccano Autosalone Cavour – Mazda, Hera,

Il Ferrara Film Festival, oltre alle proiezioni, prevede un fitto tabellone che include eventi a tema e di beneficenza in collaborazione con il Lions Club di Ferrara Piazza Ariostea, masterclass, convegni, concorsi a tema e attività di cineturismo organizzati dal nuovo Comitato Direttivo del Ferrara Film Festival, composto da Confcommercio Ferrara, con il Presidente Marco Amelio e il Direttore Davide Urban, Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara con la Presidente Anna Quarzi, Università di Ferrara coordinato dal Prof. Alberto Boschi, il Centro Ricerche Documentazioni e Studi Economico Sociali di Ferrara e dal Presidente Cinzia Bracci e FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub) coordinata dal noto giornalista e critico cinematografico Paolo Micalizzi, che ricopre anche il ruolo di Senior Advisor del festival.

