Al via la 47^ Edizione delle giornate professionali di Cinema – Next Generation

A Sorrento, dal 2 dicembre, “l’edizione più ricca di contenuti di sempre”

Sorrento. Inizia lunedì 2 dicembre la 47^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Next generation.

La manifestazione, principale appuntamento professionale dell’industria cinematografica italiana, è organizzata dall’ANEC in collaborazione con l’ANICA e si avvale del sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sorrento, della Regione Campania, di SIAE con il patrocinio del MASE, dell’Ambasciata di Francia in Italia, del David di Donatello-Accademia del Cinema Italiano, di Cinema e Immagini per la Scuola; il partner tecnico ufficiale è Cinemeccanica ed il Main Media partner è Cinecittà News.

L’evento, in programma fino a giovedì 5 dicembre tra l’Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso, proporrà nella splendida località costiera, molteplici attività tra proiezioni in anteprima, incontri e seminari per offrire l’opportunità di riflettere e confrontarsi sulle nuove sfide che impegneranno l’industria e il sistema cinematografico italiano. “Questa edizione – sottolineano gli organizzatori – è la più ricca di contenuti di sempre, a partire dal focus dedicato al pubblico giovane all’analisi su ciò che è avvenuto nei mesi passati durante i quali si è assistito ad un consolidamento dei numeri pre-pandemia, ai temi di attualità del mercato ai quali sarà dedicato un interessante momento bilaterale che porrà a confronto Italia e Francia”.

Dal primo pomeriggio di lunedì 2 dicembre, con l’apertura delle attività riservate agli accreditati, che includono il Trade Show (il mercato delle tecnologie e dei servizi connessi al cinema) e l’apertura della Sala Virtual Reality realizzata nell’ambito degli AnecLAB TECH in collaborazione con Rai Cinema Channel VR, la manifestazione entra nel vivo accogliendo in città centinaia di operatori dell’industria cinematografica nazionale.

Molto attesa, soprattutto dai piccoli, la tradizionale festa a tema per l’accensione dell’albero di Natale, con il saluto di Mario Lorini (Presidente ANEC) e di Massimo Coppola (Sindaco di Sorrento), in programma lunedì alle ore 17 in Piazza Tasso, quest’anno realizzata in collaborazione con Eagle Pictures per il lancio di “SONIC 3 – il film” diretto dal regista Jeff Fowler.

Dopo il saluto dei Presidenti, ore 17.30 nella Sala Sirene dell’Hilton, iniziano con I Wonder Pictures (ore 17.45) ed Eagle Pictures (ore 18.30) le convention riservate alle società di distribuzione in cui si presentano tutti i titoli in uscita nel 2025.

Nove i titoli in anteprima che saranno proiettati alle Giornate Professionali di Cinema – Next generation, di cui ben 7 aperti alla città di Sorrento, con focus sul territorio campano, fra cui l’esordio lunedì sera con un evento speciale per la città. Si comincia con lunedì 2 (ore 19) all’Hilton con “Fatti vedere” (prodotto e distribuito da Eagle Pictures), diretto da Tiziano Russo con Matilde Gioli, Asia Argento (presenti in sala), Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon.

Alle ore 20.30, al Cinema Teatro Tasso, ci sarà la prima proiezione del ciclo di eventi per la Città di Sorrento: con la serata DISNEY+ sul grande schermo il primo episodio della nuova serie originale italiana “Uonderbois”, girata e ambientata a Napoli, alla presenza dei registi Andrea De Sica e Giorgio Romano, degli autori Barbara Petronio e Gabriele Galli e degli interpreti Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo e Francesco Di Leva.

Il primo convegno in programma, lunedì 2 dicembre all’Hilton (Sala Ulisse ore 15.15), promosso dall’ANEC in collaborazione con BOX OFFICE è dedicato al tema “FRANCIA E ITALIA: il rapporto tra distribuzione ed esercizio” – Best practice dal dialogo e collaborazione tra sala e distributore e promozione del prodotto nazionale all’estero. Modera: Paolo Sinopoli, Responsabile di Box Office Intervengono: Xavier Albert, Managing Director, Universal Pictures International, Italy and France, Rémi Guittet, Addetto audiovisivo Institut français Italia, Ambasciata di Francia in Italia, Mario Lorini, Presidente ANEC, Andrea Romeo, CEO e Founder I Wonder Pictures, Yoann Ubermulhin, Chargé de territoires / Territory manager Unifrance.

Intenso e significativo il programma che la 47ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Next Generation riserva alle scuole del territorio. Si comincia lunedì 2, dalle ore 9.30 al Cinema Teatro Tasso con l’evento Rainbow dedicato alla serie tv “Gormiti – The New Era” dedicato agli alunni delle primarie. Si inizia con la proiezione di tre episodi della serie e si continua con il “Gormiti game” (il progetto scuola sulla sostenibilità) in cui i 4 costume character degli amatissimi supereroi insegneranno ai bambini come rispettare il nostro pianeta.

Per le proiezioni e gli eventi del programma aperti alla città il pubblico potrà accedere, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con un invito prenotabile gratuitamente al numero WhatsApp 3773796860 o da ritirare di persona presso gli info point di piazza Tasso e di Villa Fiorentino in Corso Italia 53 a Sorrento. Sul sito ufficiale www.giornatedicinema.com è pubblicato il programma aggiornato della manifestazione.

