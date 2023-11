Al via la 4° edizione del Nostalgia Film Festival

Condividi

11 e 12 Novembre 2023 – Area35 Via Giovanni Porzio 4 Napoli

Il Nostalgia Film Festival, rassegna cinematografica dedicata al cinema iraniano, sbarca a Napoli. Giunta alla 4° edizione, la kermesse quest’anno avrà tre importantissime tappe: Roma, Milano e Napoli.

Amir Kaveh, regista e direttore artistico della manifestazione, con il supporto delle associazioni napoletane C4C e Kaos48, proporrano il programma dei film finalisti presso Area35 in Via Giovanni Porzio 4, al Centro Direzionale. In cartellone shorts film, documentari, lungometraggi e film di animazione. Il festival ormai rappresenta una delle più importanti realtà capaci di dare voce al cinema d’oriente indipendente.

Valutati da una giuria qualificata: Annalisa Insardà (attrice), Damiano Brogna (sceneggiatore), Flavio Cuccurullo (compositore) ed Andrea Valentino (regista), i film, opere di indiscutibile valore tecnico e artistico, di fatto impossibili da ritrovare nei circuiti mainstream, offrono l’occasione di riflessioni autentiche sulla situazione dell’Iran e del medio oriente. Come da tradizione, il Nostalgia Film Festival è ad accesso libero, le proiezioni sono programmate per Sabato 11 e Domenica 12 novembre alle 18.30 fino alle 22.00. Il festival, nella sua tappa napoletana, darà l’avvio anche al NeapolisPersia, manifestazione prevista nel periodo natalizio sempre presso Area35 e giunta alla seconda edizione.