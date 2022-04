Al via la 14^ edizione della Crociera della Musica

Condividi

Napoli – Sarà presentata venerdì 29 aprile alle ore 11:00, nel maestoso “Salone delle Grida” della Camera di Commercio di Napoli, la 14^ edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana; l’unico evento identitario, itinerante e transnazionale che si pone

l’obiettivo di portare nel Mediterraneo e non solo, il meglio del patrimonio musicale, artistico, storico, culturale, napoletano.

Crociera, da non considerarsi come mero servizio turistico, ma come mezzo, come esempio di turismo emozionale ed esperienziale ideato e realizzato da un privato che, senza alcun intervento pubblico, offre ad un pubblico nazionale ed internazionale, la concreta conversione di contenuti identitari in prodotto turistico.

Napoli, forse la città più bella del mondo, con i suoi primati e le sue ricchezze; con le sue ombre, che spesso offuscano quasi spegnendole, le luci di questa città.

Eppure cosa fa il suo popolo, cosa fanno i Napoletani… per tener viva, accesa e luminosa questa città?

Napoli, una città che potrebbe vivere di turismo.

Turismo da non considerare limitato ai solo servizi ricettivi, turismo che potrebbe creare in città un vero e proprio indotto economico. Quanti attori, oltre a hotel, bar, ristoranti, potrebbero essere coinvolti nella filiera turistica? Quanti posti di lavoro si potrebbero offrire? Sarebbe come aprire a Napoli, tre colossi aziendali.

Saranno allora illustrate tutte le innovazioni apportate dall’iniziativa, in particolare la trasformazione di un momento ludico in un evento di comunicazione e promozione del territorio attraverso l’approccio bottom-up (già sperimentato con successo in altre destinazioni turistiche evolute), che con la partecipazione attiva e l’esperienza condivisa di cittadini, imprenditori, associazioni culturali e di tutte le forze propositive della città, mira a catalizzare l’attenzione nazionale ed internazionale sulle inestimabili componenti del patrimonio culturale napoletano.

La 14^ edizione dell’ iniziativa, che si svolge a bordo di una nave della flotta Msc Crociere, avrà luogo dal 24 settembre al 1 ottobre, a bordo di Msc Musica, con partenza da Bari per snodarsi poi in tutto il Mediterraneo Orientale tra Venezia, Katakolon, Creta e Santorini.

Punta di diamante del cast artistico sarà Gino Rivieccio, uno dei personaggi che ha fatto la storia della comicità partenopea degli ultimi decenni, brillando sul territorio nazionale nel teatro come nella TV. Capace di una comicità elegante e mai volgare, definito come un vero e proprio gentleman della risata.

Ad esibirsi nel corso della settimana di navigazione, l’arte della tamarraggine di Tony Tammaro, i tanti vizi e le poche virtù della società moderna diventano il pretesto per raccontare e raccontarsi attraverso i suoi pezzi demenziali. Canzoni che descrivono quell’universo tamarro, pieno zeppo di modi e comportamenti dell’Ital-cafone, che Tony Tammaro ha saputo tradurre in musica prima di tutti gli altri.

Ci accompagnerà il talento di Francesca Marini, artista poliedrica dalla voce calda e coinvolgente, in grado di spaziare dalla canzone classica napoletana alle grandi arie della musica lirica, e di Massimo Masiello, attore, cantante e showman che vanta una carriera teatrale di spessore e qualità assoluta. Insomma, per questa quattordicesima edizione abbiamo puntato ancora una volta su talenti “Made in Campania”.

A curare la parte culturale, un grande scrittore e giornalista: Giuseppe Giorgio, docente di accademie teatrali e scuole di giornalismo, che porta avanti sia in ambito universitario che in siti storici, degli incontri dedicati al coinvolgimento della gastronomia nella poesia, nella canzone e nel teatro a Napoli.

Non mancheranno gli scambi culturali e musicali nelle città toccate dalla crociera, dove il cast artistico sarà ricevuto dalle autorità e dagli artisti locali in incontri atti a suggellare la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, le loro tradizioni culturali e le loro economie a matrice turistica.

È importa valorizzare le eccellenze locali ed investire sulla comunicazione per espandersi su nuovi mercati. La Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, si fonda su una doppia attività di promozione; a bordo, alla presenza di crocieristi delle più disparate nazionalità, nei porti toccati dalla nave, grazie alla cooperazione con gli enti locali. Non solo musica, arte, cultura ma anche il patrimonio aziendale del nostro territorio; la nostra mission è proprio: “far conoscere e farci conoscere”. Solo in questo modo, possiamo dar vita ad un’attività turistica a 360°, ad una vera e propria economia turistica che coinvolge diversi settori della filiera.

Possiamo dire, con un pizzico di presunzione, che da questo punto di vista, la Crociera della Musica Napoletana è stata probabilmente la prima iniziativa nazionale a fondarsi su questi concetti, offrendo per la prima volta un esempio di turismo esperienziale e formativo ai suoi fruitori”.

Se ci diamo una mano i miracoli si fanno, e siamo sempre più convinti che con la collaborazione di tutti potremo vedere la nostra Napoli, là dove merita di stare…tra le grandi del mondo.