Al via il progetto “Vico Noce, il cuore della Città d’Arte”

A fine ′800, Vico Noce era la stradina dell’artigianato: c’era il fabbro, la sarta per i piccoli rattoppi, il riparatore d’ogni genere ma soprattutto i falegnami, mantenendo tale ″vocazione″ fino a metà ′900. Dopo il terremoto del 1980, per mancanza di spazi espositivi al chiuso, su iniziativa di due artisti locali, Alfredo Verdile e Mario Rauso, divenne galleria d’arte a cielo aperto: artisti di Benevento e provincia portavano qui in mostra le proprie tele o sculture. Oggi è il vicoletto cittadino che collega due spazi d’arte di assoluto valore: il Giardino del Mago di palazzo Casiello, frutto della creatività e manualità dell’arch. Riccardo Dalisi e l’Hortus Conclusus nel convento San Domenico, concepito dal maestro sannita Mimmo Paladino.

Con l’apertura al pubblico del nuovo spazio espositivo de il bello d’ogn’Arte di Eccellenze Sannite®, prende il via il progetto “Vico Noce, il cuore della Città d’Arte”, la cui primaria funzione sarà quella di far conoscere ed apprezzare l’arte contemporanea sannita, la ricerca artistica, la sperimentazione di nuovi linguaggi e al contempo favorire nuove relazioni ed occasioni d’incontro. A rendere il suggestivo vicoletto “patrimonio generativo da abitare e da animare”, una selezione di quadri, sculture, fotografie ed opere in marmo rosso Vitulano di riconosciuti Artisti sanniti: maestro Alfredo Verdile, coordinatore del gruppo; Salvatore Fiore, Maurizio Iazeolla, Mario Ferraro, Vincenzo Marsico e Mariano Goglia. Di ognuno di loro, nella serata inaugurale di lunedì 8 dicembre, la giornalista e critico d’arte Daniela Piesco ha delineato il profilo artistico e presentato due delle opere in mostra: “Fare da tramite tra l’intenzione dell’artista e lo sguardo degli spettatori è un privilegio raro, un atto di responsabilità che accetto sempre con gratitudine, ma ieri con una consapevolezza ancora più intensa. Ogni opera aveva un respiro proprio, un segreto da custodire e al tempo stesso da liberare, e il mio compito è stato quello di ascoltarla fino in fondo e poi raccontarla, nella forma più fedele possibile”.

L’iniziativa artistico-culturale ideata dalla piattaforma Web marketing sul Sannio Beneventano, gode del patrocinio morale del Comune di Benevento e rientra nelle attività natalizie promosse dall’Assessorato alla Cultura: “Vico Noce, nel cuore del centro storico – ha commentato Antonella Tartaglia Polcini – accoglie oggi i suoi artisti in un rinnovato e fecondo dialogo, dove la cultura delle relazioni e lo spirito di comunità si fondono, lungo una traiettoria di arte, bellezza ed “eccezionale valore universale” dei siti UNESCO che s’incontrano, in un insieme armonico e attraente, per offrire nuove emozioni e visioni di futuro“.

