Al via i saggi del Laboratorio del Teatro Ridotto diretto da Claudio Tortora e Gaetano Stella

Dal 2 all’8 luglio 2025 al Teatro Delle Arti di Salerno



Anche quest’anno il Laboratorio Teatrale del Teatro Ridotto, diretto da Claudio Tortora e Gaetano Stella, con il coordinamento di Gianluca Tortora, chiude l’anno accademico con una settimana ricca di spettacoli che vedranno protagonisti allievi di tutte le età. Dal 2 all’8 luglio 2025 il Teatro Delle Arti di Salerno ospiterà una vera e propria maratona di teatro, musica, danza ed emozioni: un’occasione per condividere con il pubblico il frutto di un anno di lavoro, crescita e passione per le arti sceniche.

Si parte mercoledì 2 luglio alle ore 20:30 con il musical “Mamma Mia!”, per la regia di Serena Stella, con la direzione musicale di Michele Ceruso, le coreografie di Michele Cicchetti e i costumi a cura di Lab 90.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 3 luglio alle ore 21:00 sarà la volta de “La vita cambiata”, spettacolo diretto da Antonello Ronga, con la collaborazione dell’insegnante assistente Nadia D’Amico, coreografie di Fortuna Capasso, luci e audio a cura di Raffaele Sguazzo e Niki Giunti, scenografie della Bottega San Lazzaro. In scena il gruppo degli universitari.

Sabato 5 luglio alle ore 21:00 salirà sul palco il gruppo adolescenti con “Mistero Buffo”, per la regia di Antonello Ronga, assistente Francesca Canale, scenografie della Bottega San Lazzaro, luci e audio a cura di Sguazzo e Giunti.

Domenica 6 luglio alle ore 11:00 appuntamento mattutino con i più piccoli: il gruppo “Orsacchiotti” porterà in scena “Venghino signori, venghino!”, diretto da Serena Stella, con la collaborazione dell’insegnante Martina Sessa, coreografie di Annarita Villacaro, direzione musicale di Michele Ceruso, costumi di Animazione 90 e scenografie della Bottega San Lazzaro.

A seguire, lo spettacolo del gruppo “Cuccioli” dal titolo “Naso di legno”, diretto da Valentina Tortora, con l’assistente Francesca Canale, la supervisione di Renata Tafuri, scenografie della Bottega San Lazzaro, luci e audio a cura di Sguazzo e Giunti.

Alle ore 20:00 dello stesso giorno, il gruppo “Teatrando” presenterà “Peter Pan”, sempre per la regia di Valentina Tortora, assistente Francesca Canale, supervisione di Renata Tafuri, scenografie firmate dalla Bottega San Lazzaro, luci e audio di Sguazzo e Giunti.

Lunedì 7 luglio alle ore 21:00, il gruppo adulti chiuderà la settimana con “Con amore a…”, un omaggio ad Annibale Ruccello, diretto da Antonello Ronga, con le coreografie di Fortuna Capasso, luci di Raffaele Sguazzo, audio di Niki Giunti e scenografie della Bottega San Lazzaro.

A chiudere idealmente il ciclo dei saggi sarà martedì 8 luglio alle ore 20:00 con lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola”, proposto dal gruppo Theatre, per la regia di Elena Parmense, con la collaborazione di Chiara De Vita, la direzione musicale di Alessio Mancuso e le coreografie di Annarita Villacaro.

Una settimana di grande fermento artistico che conferma il Teatro Ridotto come fucina di talenti e luogo privilegiato per la formazione culturale e umana delle nuove generazioni.

