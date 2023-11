Al via ad Avellino il ciclo di incontri nelle scuole “Istituzioni e informazione a dialogo con i giovani”

È partito ieri ad Avellino, in prefettura, con la prima delle giornate formative in calendario, il progetto “Istituzioni e informazione a dialogo con i giovani”, promosso dalla stessa prefettura del capoluogo irpino in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale e l’ordine dei Giornalisti della Campania.

Introdotti dal prefetto Paola Spena, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del fuoco e dell’ordine dei giornalisti hanno affrontato con gli studenti di quattro classi della scuola media cittadina Leonardo da Vinci argomenti e tematiche legati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, del cyberbullismo e delle truffe digitali, all’uso in sicurezza dei social network e all’importanza di saper riconoscere e di contrastare la diffusione di fakenews.

L’evento di ieri, durante il quale si è parlato anche di argomenti legati all’ambito della protezione civile, è il primo del ciclo di incontri mensili al cuore del progetto, pensato per gli studenti delle scuole medie e del biennio delle superiori del territorio allo scopo di consolidare la loro formazione civica sul tema del rispetto dei diritti e dei doveri democratici sanciti nella Costituzione, perché diventino cittadini consapevoli e proattivi.