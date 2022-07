Al via ad Amalfi l’estate dei piccoli

Condividi

Tra Arte, teatro, luna park, schiuma party, laboratori sulla pop art, Andy Wharol, Van Gogh, Picasso, fiabe e classici della letteratura tutti gli eventi dell’Amalfi Summer 2022

Un sogno ad occhi aperti. Un mondo fantastico, in cui brillano tutti i colori dell’arcobaleno. Parola d’ordine è creatività e spazio alla fantasia. Amalfi apre, così, i suoi spazi all’Estate dei Piccoli, il cartellone eventi esclusivo pensato per i bambini. Un’iniziativa divenuta un cult della stagione estiva di Amalfi, voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano.

Quindici appuntamenti in programma, che si snoderanno tra il 14 luglio e il 28 agosto 2022, che arricchiscono l’offerta culturale e ricreativa pensata per i più piccini, tra arte, laboratori, pièce teatrali, storie in soffitta a partire dal “c’era una volta”, luna park, l’immancabile schiuma party ed esplorazioni artistiche. La pop art di Andy Wharol incrocia, così, l’impressionismo di Claude Monet. I limoneti e i cieli stellati ai piedi del Duomo di Amalfi diventano fonte di ispirazione per i piccoli creativi. E ancora, quale sarà la relazione tra Pablo Picasso e le maioliche amalfitane o tra Van Gogh e l’antico Arsenale della Repubblica Marinara?

Un viaggio straordinario tra fiabe e classici della letteratura per ragazzi, con l’immancabile Alice nel Paese delle Meraviglie che diventa uno spettacolo teatrale e storie che insegnano l’inclusione contro ogni forma di discriminazione.

“Liberiamo la fantasia! Attraverso il gioco, il racconto e il teatro promuoviamo l’immaginazione e l’aggregazione – sottolinea il sindaco Daniele Milano – Anche l’arte diventa una dinamica sociale che, di volta in volta, permetterà ai bambini di scoprire e conoscere luoghi simbolo di Amalfi. Il cartellone eventi dedicato ai più piccoli per noi è davvero un’occasione straordinaria per favorire l’incontro, il dialogo, per un’estate bella, divertente, per imparare cose nuove, ma con leggerezza e allegria. Sono convinto che per i bimbi sarà davvero un viaggio magico”.

“Ritorna uno degli appuntamenti più attesi – spiega Francesca Gargano, Assessore alle Politiche Sociali e all’Infanzia – Per vivere l’estate in allegria, alla riscoperta della socializzazione, con un forte impatto educativo. Si tratta di eventi all’aperto dedicati ai bambini e alle loro famiglie e a chi ha scelto Amalfi come destinazione turistica. Desideriamo regalare felicità e sorrisi”.

IL PROGRAMMA EVENTI DEDICATO AI BAMBINI

Si parte giovedì 14 Luglio (h 19.00 – 21.00) con “La Piazza del Divertimento”: per un sera, Piazza Municipio sarà dedicata al divertimento dei più piccoli e, perché no, anche dei loro accompagnatori. Fra postazioni Luna Park e tradizionali giochi di quartiere trova posto anche una vera e propria sala giochi, con ping-pong, air hockey, basket game e tanto altro.

Lunedì 18 Luglio (h 17.30 – 21.00, Amalfi – Parco Pineta) è di scena Art for Kids – L’arte a misura di bambino in Amalfi Pop Art: le stradine e i vicoli di Amalfi, pieni di vita e colori, sarebbero stati una perfetta fonte di ispirazione per artisti rivoluzionari con Andy Warhol. Ci proveranno i bimbi, a creare quadri che ricordino Amalfi usando le tecniche pop art. Prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504 (primo turno 17.30 – 19.00 – secondo turno 19.30 – 21.00. Max 50 persone a turno).

Mercoledì 20 Luglio (h 19.00 – 20.30, Pogerola – P.zza don G. Amodio) Art for Kids – L’arte a misura di bambino con Pablo Picasso e le Maioliche Amalfitane. Con la sua arte imperfetta, Pablo Picasso avrebbe sicuramente dipinto delle coloratissime e originalissime maioliche. Un laboratorio ispirato proprio a questo artista e saranno i piccoli artisti a confermare la teoria di Picasso secondo cui “tutti i bambini nascono artisti“. Prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504

Giovedì 21 Luglio (h 17.30, Amalfi – Spiaggia Libera) Schiuma Party. Non è estate ad Amalfi, se non c’è lo schiuma party in spiaggia!

Lunedì 25 Luglio (h 17.30 – 21.00, Piazza Duomo) Art for Kids – L’arte a misura di bambino in “Notte stellata al Duomo di Amalfi“. Immaginate Vincent Van Gogh con cavalletto e pennello, ad Amalfi, ai piedi della Cattedrale! Avrebbe sicuramente dipinto una meravigliosa notte stellata. Lo faranno i bimbi, dipingendo la nostra notte amalfitana come l’avrebbe vista Vincent. Prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504 (primo turno 17.30 – 19.00 – secondo turno 19.30 – 21.00. Max 50 persone a turno).

Giovedì 28 Luglio (h 19.00 e 20.30, Amalfi – Partenza da Piazza Municipio) Alice in Wonderland, spettacolo itinerante, su due turni, con attori e figure. Alice nel Paese delle Meraviglie è il celebre romanzo di Lewis Carroll considerato da tutti un capolavoro senza tempo, in una rivisitazione teatrale a misura di bambino a cura della Compagnia degli Sbuffi

Lunedì 1 Agosto (h 17.30 – 21.00, Amalfi – Parco Pineta) Art for Kids – L’arte a misura di bambino in La stanza di Van Gogh in Arsenale. Van Gogh sarebbe stato felicissimo di avere la sua stanza in Arsenale, poiché qui avrebbe sicuramente avuto tutta l’ispirazione di cui i grandi artisti hanno bisogno per creare i loro capolavori. Prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504 (primo turno 17.30 – 19.00 – secondo turno 19.30 – 21.00. Max 50 persone a turno).

Giovedì 4 Agosto (h 21.00, Amalfi – Piazza Municipio) Storie di Kirikù, spettacolo per bambini e ragazzi che parla ai più piccoli di un tema delicato e attuale come quello dell’integrazione culturale. A cura del Teatro dei Colori di Avezzano

Lunedì 8 Agosto (h 17.30 – 21.00, Amalfi – Parco Pineta) Art for Kids – L’arte a misura di bambino in Matisse e il mare di Amalfi. Lo immaginate Matisse alle prese con forbici e pezzi di carta colorati provare a dar vita al mare di Amalfi? Se non ci è riuscito lui, allora ci proveremo noi! Prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504 (primo turno 17.30 – 19.00 – secondo turno 19.30 – 21.00. Max 50 persone a turno).

Mercoledì 10 Agosto (h 19.00 – 20.30, Tovere) Art for Kids – L’arte a misura di bambino in Cézanne e i limoneti della Costa d’Amalfi. In questo laboratorio, saranno proprio i limoneti il soggetto perfetto per le opere dei piccoli artisti ispirate a Cézanne. Prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504

Venerdì 19 Agosto (h 21.00, Pogerola) Storie di Kirikù, lo spettacolo che parla di integrazione culturale.

Giovedì 11 Agosto (h 21.00, Piazza Municipio) Funghi in Città – Marcovaldo, una storia simpatica e divertente che racconta di come un uomo, Marcovaldo, riesce a trovare fra lo smog e i grattacieli di una grande città un piccolo angolo verde. Uno spettacolo frizzante, per parlare ai bambini dell’importanza di essere sempre se stessi e di ricercare il bello all’interno di una società che tende sempre più all’omologazione. A cura di Arterie Teatro Molfetta

Venerdì 19 Agosto (h 21.00, Pogerola – Campetto) I Tre Porcellini, un viaggio in un classico della favola, in un crescendo di emozioni e colpi di scena. A cura di Abruzzo TU.CU.R – I Guardiani dell’Oca di Chieti

Lunedì 22 Agosto (h 17.30 – 21.00, Porto di Amalfi) Art for Kids – L’arte a misura di bambino in “Amalfi en plein air“. Uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’estate, durante il quale ogni piccolo artista realizzerà la sua opera. Prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504 (primo turno 17.30 – 19.00 – secondo turno 19.30 – 21.00. Max 50 persone a turno).

Giovedì 25 Agosto (h 21.00, Amalfi – Piazza Municipio) Storie in Soffitta. Due fratelli decidono di andare in soffitta ad aprire un baule dove il nonno custodisce un diario su cui ha scritto le storie da raccontare ai suoi nipotini. Uno spettacolo su storie scelte dal libro “C’era una volta, ascolta”. A cura di Arterie Teatro Molfetta

Domenica 28 Agosto (h 19.00 – 20.30, Vettica) Art for Kids – L’arte a misura di bambino in Monet e la Valle delle Ferriere. Se Monet avesse conosciuto la Valle delle Ferriere, sicuramente avrebbe scelto una cascata e costruito un ponte giapponese dal quale osservare la natura che cambia instancabilmente. Avrebbe inseguito la luce in ogni angolo, ma poi vicino al suo ponte avrebbe dipinto un quadro che ritrae meravigliose ninfee. Prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504