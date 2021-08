Al via a Taurasi il Breakfast Summer Camp Kellogg’s dei giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino

Condividi

A Taurasi prende il via lunedì 23 agosto, presso i locali della ex scuola elementare in via San Rocco, il “Breakfast Summer Camp”.

Il progetto, che si protrarrà fino a domenica 29 agosto, è realizzato dal gruppo giovani della Croce Rossa Italiana del comitato di Avellino in collaborazione con Kellogg’s.

Il Breakfast Summer Camp “Irpinia’s health food” coinvolge circa venti adolescenti compresi nella fascia d’età tra i 14 ed i 17 anni ed ha come principale obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi ad uno stile di vita sano tramite una corretta alimentazione, un’adeguata attività fisica e la lotta agli sprechi alimentari.

Nel Summer Camp ‘di tipo non residenziale’ in programma in questi giorni a Taurasi, in particolare, i partecipanti saranno intrattenuti con vari momenti di educazione alimentare, formativi, ludico-ricreativi e laboratori condotti da volontari della Croce Rossa Italiana. I ragazzi saranno anche protagonisti di numerose visite in aziende del territorio e parteciperanno ad attività sportive che li intratterranno per tutta la settimana. Ai giovani saranno offerti la colazione (donata da aziende locali), successivamente il pranzo, oltre a spuntini e merende.

Il progetto si pone in continuità con i “Breakfast Club”, un programma di sostegno ed educazione alimentare nelle scuole unico di Kellogg’s e Croce Rossa – che negli ultimi anni ha raggiunto circa 1.200 bambini e famiglie nelle aree più svantaggiate del Paese distribuendo circa 80.000 colazioni a titolo gratuito – e che ora moltiplica il suo impatto nell’estate 2021 grazie a un programma in quattordici tappe, che toccherà dodici regioni italiane tra inizio luglio e inizio settembre.

