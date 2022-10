Al via a Napoli i lavori del Core Group dei Paesi aderenti al network @ON

Si sono aperti oggi a napoli, in prefettura, i lavori del Core Group dei Paesi che partecipano al network @ON, la rete operativa per il contrasto internazionale ai gruppi criminali organizzati e di tipo mafioso.

Il progetto rientra nella “Strategia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025”, ed è finanziato dalla Commissione europea sotto l’egida della Direzione investigativa antimafia (Dia). Alla rete @ON aderiscono 30 Paesi, europei ed extra-europei, uniti dal network nella cooperazione internazionale tra Forze di polizia impegnate nel contrasto alle mafie.

All’evento partecipano tra gli altri con propri rappresentanti – accolti dal prefetto di Napoli Claudio Palomba e dal direttore della Dia Maurizio Vallone – Europol, la Commissione europea e 12 Paesi, 6 dei quali possibili futuri partner del network.