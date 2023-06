Al Trianon Viviani “Lido per mari unici”, scritto, diretto e interpretato da Francesca Morgante

Condividi

Il prossimo 26 giugno ore 20 Presso il Teatro Trianon Viviani, nell’ambito del “Campania Teatro Festival”, sezione Osservatorio, andrà in scena in prima assoluta lo spettacolo teatrale dal titolo “Lido per mari unici”, scritto, diretto e interpretato da Francesca Morgante.

Ambientato in un sogno, “Lido per mari unici” è un racconto che si sviluppa tra due dimensioni. È un viaggio al confine tra il quotidiano/reale e il sogno/immateriale. Azioni, pensieri e personaggi che si materializzano su una spiaggia onirica, nel periodo estivo.

La protagonista, trentenne di origini napoletane dopo una giornata difficile si reca a casa della nonna e lì si addormenta. In sogno rivive gli incontri più significativi della sua crescita ed incontra personaggi che hanno a che fare, nella sua mente, con l’estate.

Ogni personaggio raccontato, collocato in una distorsione temporale tra il sonno e la veglia, fa parte del suo mondo interiore composto da ricordi ed incontri. Ciascun racconto si affaccia nel sogno incarnato nelle varie figure che appaiono e scompaiono, quai a creare un percorso verso l’esorcizzazione della sofferenza interiore e dalla “gabbia” che opprime la sua esistenza. Un sogno che racconta ciò che è rimasto nell’inconscio, che riappare e si trasforma verso una nuova evoluzione della propria emotività.

Aiuto regia: Angela Rosa D’Auria Scene: Vincenzo Fiorillo e Paolo Iammarrone

Ideazione e realizzazione costume: Luciana Donadio Light designer: Sebastiano Cautiero Musiche: Ivo Parlati

Illustrazione locandina a cura di Simona Fredella

Grafica: Francesco Luongo

Voice off: Luca Lombardi

Ufficio stampa: Fulvia Serpico

Produzione esecutiva: Progetto Sonora

Produzione artistica: Progetto L’Ait

INFO: mail: [email protected]

DOVE ACQUISTARE

∙ online sul sito ufficiale Biglietteria – Campania Teatro Festival 2023

BIGLIETTI

intero € 8

ridotto under 30 e over 65 € 5

letteratura € 5

osservatorio scuole € 5

cinema gratuito con prenotazione

gratuito riservato ai diversamente abili con un accompagnatore e pensionati titolari di assegno social