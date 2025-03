Al Trianon Viviani la musica d’autore di Giovanni Block e il varietà del primo ‘900 di Mario Brancaccio

Giovanni Block

in Solo ma non troppo

concerto

venerdì 28 marzo, ore 21

Personalità irrequieta e imprevedibile, il cantautore Giovanni Block è da sempre «in direzione ostinata e contraria», come i suoi maestri gli hanno insegnato a essere.

Con un pugno di canzoni, qualche storia, i suoi amici attori e musicisti e la sua chitarra, in “Solo ma non troppo” racconta come la solitudine, per gli artisti (o presunti tali), o per i folli (o dichiarati tali), sia dietro ogni angolo, anche quando si è circondati da folla festante o in compagnia, e come la dimensione “social” svanisca nel nulla quando si resta di fonte al quadro che nessuno vorrebbe mai davvero osservare: se stessi.

Sul palco con il cantautore, Enzo Lamagna, Salvatore Torregrossa e Roberto Trenca.

L’apertura del concerto è affidata ad Antonio Calabrese e Matteo Trapanese.

Solo ma non troppo è prodotto da Way to blue.