Al Trianon Viviani, il “Napule’s Power” per gli alluvionati di Faenza

Condividi

Sabato 14 ottobre, un grande concerto di beneficenza, con i maggiori protagonisti della scena musicale partenopea, inaugura la stagione del teatro della Canzone napoletana.

La manifestazione, curata da Renato Marengo e Lello Savonardo, in collaborazione con il Meeting delle Etichette indipendenti, è dedicata a Giovanbattista “Giogiò” Cutolo.

Il “Napule’s Power” si mobilita per gli alluvionati di Faenza e inaugura con un grande concerto la stagione del Trianon Viviani.

Sabato 14 ottobre prossimo, alle 21, i maggiori protagonisti della scena musicale partenopea si riuniranno nel teatro della Canzone napoletana per dare vita a una singolare serata di beneficenza dedicata a Giovanbattista “Giogiò” Cutolo, il giovane suonatore di corno ucciso recentemente.

A inaugurare il cartellone del Trianon Viviani, curato da Marisa Laurito, sul palco del Trianon Viviani suoneranno Eugenio Bennato – Taranta Power, Giovanni Block, Maurizio Capone, Tony Cercola, Roberto Colella (la Maschera), Enzo Decaro, Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Jovine, Lucariello, Ciccio Merolla, Pietra Montecorvino, Antonio Onorato, Jenny Sorrenti, Patrizio Trampetti e Marco Zurzolo.

Con la direzione artistica di Renato Marengo e Lello Savonardo, in collaborazione con il Mei – Meeting delle Etichette indipendenti, diretto da Giordano Sangiorgi, che da quasi trent’anni a Faenza ospita e promuove la nuova musica emergente in Italia, il concerto vuole contribuire a sostenere oltre trenta realtà del territorio gravemente danneggiate dal cataclisma ambientale che lo scorso giugno ha sconvolto l’Emilia – Romagna. L’intero incasso della serata, al netto delle spese tecniche, andrà quindi ai musicisti faentini e alle realtà musicali alluvionate attraverso Audiocoop, l’associazione di categoria nata in seno al Mei, e il Comune di Faenza, che hanno già raccolto decine di migliaia di euro.

Anche se impediti a partecipare, per la concomitanza con impegni precedentemente presi, hanno voluto dare la loro adesione tanti altri artisti del Napule’s Power: gli ‘A67, Enzo Avitabile, Raiz, Dario Sansone dei Foja, James Senese e Napoli Centrale, Lino Vairetti e gli Osanna e Fausta Vetere e la Nccp.

Per contribuire alla raccolta fondi, oltre all’acquisto del biglietto per assistere al concerto, è possibile inviare un contributo libero al Comune di Faenza – conto pro Alluvionati, iban IT20V0627013199T20990000808.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email [email protected]. Presso il botteghino è inoltre possibile acquistare ancòra l’abbonamento alla stagione teatrale, scegliendo tra le tre formule di sottoscrizione predisposte.

Media partner della serata Canale 21, che riprenderà integralmente il concerto, Cinecorriere e Classic Rock on Air.

Hanno generosamente contribuito alle spese tecniche, per l’amplificazione e le luci, Alfredo Tisocco e Donella Del Monaco degli Opus Avantra, particolarmente vicini ai problemi dell’Emilia Romagna e legati al Napule’s Power, più volte ospiti al Mei con performance e presentazioni dei loro lavori discografici, per i quali hanno ricevuto il premio alla Carriera.

Infine hanno collaborato Mavv – Museo Arte Vite e Vino e l’Osservatorio Giovani dell’università Federico II di Napoli.

Con Napule’s Power per Faenza si apre quindi, l’articolata programmazione del Trianon Viviani, composta da sessanta spettacoli, musicali e teatrali, raccolti in sette sezioni. Vi partecipano grandi nomi della musica napoletana e giovani cantautori partenopei, volti noti del teatro e del cinema, nonché artisti internazionali. Oltre all’immancabile approfondimento sull’opera di Raffaele Viviani, a cui è dedicato il teatro di Forcella, il nuovo cartellone ospita uno spazio particolare dedicato alla stand up comedy, con comici italiani molto seguiti sui canali social.