Al Trianon Viviani Capone & BungtBangt, Mario Rosini e la cantante-scrittrice Saba Anglana

La dimensione artistica si fonde con quella sociale: nel foyer sono presenti stand di Legambiente , Greenpeace e Amnesty international , mentre la serata sostiene una raccolta di fondi per l’acquisto di un’autoambulanza destinata alla popolazione di Gaza, in collaborazione con la comunità Palestinese della Campania.

Il concerto, che rappresenta anche il cuore dell’ “ecofesta” Come suona il caos , giunta alla quarta edizione, celebra l’universo femminile attraverso canzoni e narrazioni, con un ricco parterre di ospiti, le cui voci si intrecciano in un mosaico di storie e battaglie quotidiane: Milly Borrego , Cristina Donadio , BeuRibe Escudero , Elckjaer Franco Bono , Fabiana Martone , Trisha Palma , Rozita Shoaei , Dalal Suleiman , Francesca Zazzera e il collettivo di sartoria sociale Action women .