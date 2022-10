Al Teatro Vittorio Mezzogiorno di Cercola “Riprendiamo il discorso” tra Cultura, Arte e Spettacolo

Condividi

Cercola (Na) Mauro Romano. “RIPRENDIAMO il DISCORSO” in scena il 19 ottobre con ospiti Renato Rino Zero, Mario Conte, Zorama, Aldo Leonardi e Assunta Scalella con moderatrice la poliedrica artista Maria Aprile, che fa da tramite in questo show di arte e di vita.

“Oggi è un grande giorno, inizia un’avventura molto importante per me, dedicata al mio, anzi, al nostro amico poeta, pittore e scultore Ciro Borrelli in arte Massenzio Caravita, un uomo buono, generoso, che amava tanto dare consigli e aiuti a chi era in difficoltà, e organizzava spesso, belle serate di divertimento, tra musica e poesia, presso il centro diurno di Caravita”.

Queste le prime parole pronunciate da Maria Panico Borrelli, meglio conosciuta come Marynzia la poetessa naíf, colei che ha voluto, fortemente, che questo evento avesse luogo, nel ricordo di un caro amico, napoletano d’origine, che tanto teneva alla diffusione dell’arte e della cultura nel paese dove risiedeva.

Siamo a Cercola, presso il Teatro Vittorio Mezzogiorno diretto da Pasquale Sannino (anche fondatore della compagnia “Gli Amici del Teatro”), per 3 (tre) appuntamenti a cadenza mensile con la cultura, l’arte e lo spettacolo, pensati come chiacchierate amichevoli tra la madrina dell’evento Marynzia, gli artisti, ospiti di turno e il pubblico, tutti abilmente coadiuvati da Maria Aprile, che fa da tramite in questo show di arte e di vita.

“Riprendiamo il discorso” da dove era stato interrotto. Per l’occasione ogni ospite potrà raccontare la propria esperienza professionale e dei suoi progetti futuri, regalando al pubblico presente anche un piccolo assaggio delle sue ultime produzioni. Si cerca, così, di incuriosire, di appassionare e di ricreare, quel legame tra attore (in senso lato) e spettatore, che indissolubilmente, deve esistere affinché l’uno e l’altro abbiano ragione di essere.

0spiti del primo appuntamento del 22 settembre scorso, sono stati: Bruno Lanza, Peppe Maiulli, Ottavio Buonomo, Giuseppe Donniacuo e Jen Quirito, tutti grandi autori, di canzoni, di testi, di spettacoli, di opere teatrali.

Il nuovo appuntamento é fissato per il 19 ottobre con ospiti Renato Rino Zero, Mario Conte, Zorama, Aldo Leonardi e Assunta Scalella.

Sarà sicuramente un’altra serata piacevole, dove il pubblico potrà godere di uno spettacolo vario e interessante, e tutto semplicemente al costo di un caffè e un dolcino, grazie anche al sostegno di alcuni commercianti della zona, che hanno contribuito alla realizzazione di questi incontri.

Per chi si è perso il primo incontro del 22 settembre, ecco su YouTube il video completo dell’evento: https://youtu.be/hHBcEZ8cmP8