1 minuto di lettura

Condividi

Al Teatro Serra di Napoli “3 Rotture” di Remi De Vos, con Giulia Piscitelli e Pietro Tammaro. Regia, Mauro Palumbo. Dal 19 al 21 aprile, alle 21:00 (domenica ore 18:00), a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected] , 347.8051793.

È il dramma della contemporaneità: la mancanza di dialogo che mina i rapporti. “3 Rotture” del drammaturgo francese Remi De Vos, con Giulia Piscitelli e Pietro Tammaro, per la regia di Mauro Palumbo, è la storia di una coppia borghese e della sua lunga relazione, segnata da tre grandi crisi. Al Teatro Serra di Napoli dal 19 al 21 aprile a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316 (venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 18:00). Informazioni e prenotazioni: [email protected], 347.8051793.

«Il tema cruciale è quello della violenza – dice il regista – Il nostro è il tempo della rabbia, che non sembriamo essere più in grado di controllare e una riflessione sulle cause è, secondo me, necessaria. Naturalmente, sempre col sorriso sulle labbra. Gli attori sono splendidi e il pubblico si divertirà molto, ma è un divertimento non scontato». La pièce, caratterizzata dall’alternanza tra situazioni comiche e bizzarre, esplora le relazioni di coppia nella nostra epoca e le dinamiche che le corrodono fino a farle degenerare, affrontando il tema della pervasività dei dogmi sociali dell’immagine e dell’idealizzazione di sé, che diventano ostacoli al dialogo tra le persone e impedimenti alla cura reciproca.

Il testo, suddiviso in origine in tre episodi separati, distinti anche nel titolo – “La sua cagna”, “Pompiere moderato”, “Il bambino furioso” – è stato trattato come se fosse un’unica storia, per creare un excursus temporale lineare, che consentisse di seguire la vicenda dei protagonisti e gli episodi dai quali, di volta in volta, scaturisce la crisi del momento, nel corso di molti anni. L’intento è rendere l’uomo e la donna al centro della storia persone “universali”, in cui il pubblico possa specchiarsi e, magari, riuscire a ironizzare sulle proprie manie, i propri “scleri”, le proprie crisi emozionali.

“3 Rotture”

di Remi De Vos

con Giulia Piscitelli, Pietro Tammaro

regia Mauro Palumbo

Venerdì 19 aprile 2024, ore 21:00

Sabato 20 aprile 2024, ore 21:00

Domenica 21 aprile 2024, ore 18:00

Contatti: [email protected], 347.8051793

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it