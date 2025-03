Al Teatro Lendi arriva “Voce ‘e notte” di Lina Sastri Lo spettacolo è in scena da mercoledì 19 a venerdì 21 marzo

1 minuto di lettura

Condividi

Prosegue la stagione del Teatro Lendi che, dal 19 al 21 marzo 2025 (ore 21), proporrà al suo pubblico “Voce ‘e notte”, uno spettacolo di e con Lina Sastri, prodotto da Tradizione e Turismo – Centro di produzione teatrale – Teatro Sannazaro, Ag Spettacoli.

Lo spettacolo è la testimonianza di un lungo lavoro di ricerca musicale e teatrale realizzato in questi anni, dove parola, musica e danza si intrecciano in armonia. Un genere di teatro-canzone creato da Lina Sastri anni fa anche di titolo in titolo: da “Lina rossa” a “Cuore mio”, da “Corpo celeste” a “Mese mariano”, da “Per la strada” a “Linapolina”, da “Appunti di viaggio” a “Pensieri all’improvviso” … fino a “Eduardo mio”. L’artista ha esplorato il

mondo musicale drammaturgico e poetico napoletano, mescolandolo alla musica del mondo e muovendosi sul filo rosso del racconto personale, teatrale, classico e di innovazione, toccando anche classici come “Medea” riproposta in una sua chiave di lettura. O il racconto della “Casa di Ninetta” da cui è stato tratto il film omonimo, sempre con la musica compagna di viaggio.

Teatro Lendi – Appuntamenti a seguire

Come da cartellone, la programmazione teatrale del Lendi andrà avanti con Massimiliano Gallo in “Malinconico, moderatamente felice” (dal 02 aprile 2025) e Peppe Servillo & Solis String Quartet in “Carosonamente” (dal 09 aprile 2025).

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Lendi – aperto dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30 – e online sul sito etes.it

Teatro Lendi Via Alessandro Volta, 144 – Sant’Arpino (CE) Telefono: 081 8919620 / 347 8572222

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.