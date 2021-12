Al Teatro Jovinelli di Caiazzo successo per lo spettacolo omaggio ad Eduardo De Filippo

Condividi

Domenica all’insegna del teatro di narrazione al Teatro Jovinelli di Caiazzo per il secondo appuntamento stagionale in cartellone. La sala di Palazzo Mazziotti ha accolto un discreto numero di appassionati che hanno avuto modo di assistere allo spettacolo ‘Raccontando Eduardo’. Antonio Vitale, accompagnato dalla chitarra del maestro Gigi Nigro, ha ripercorso l’epopea umana ed artistica del più grande drammaturgo italiano del Novecento. Il direttore artistico Enzo Varone ha avuto modo di ammettere: ‘Siamo soddisfatti di come il pubblico sta reagendo in questo lento ritorno alla normalità nella fase di allentamento della pandemia. Lavoriamo per tenere accesa la sacra fiamma dell’arte nonostante le anomale condizioni sanitarie e sociali’.

Il sipario sarà svelato nuovamente la prossima Domenica 19 Dicembre con il recital concerto ‘Incanto Napoletano’ del maestro Franco Mantovanelli, coadiuvato Andrea Beneduce e Luca Natale (mandolini).