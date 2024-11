Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano Ciro Ceruti in “La tempesta perfetta” da venerdì 29 novembre a domenica 1° dicembre

3 minuto di lettura

Continua la stagione del Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, sito in via Giuseppe Verdi n. 25-37, diretto artisticamente da Roberta Stravino, all’insegna della comicità e della risata.

Dal 29 novembre al 1° dicembre il teatro ospiterà Ciro Ceruti in “La tempesta perfetta”, commedia in due atti che ha scritto lo stesso attore. In scena con lui, Giovanni Allocca, Paco De Rosa, Foriana De Martino, Laura Borrelli, Gioia Miale, Serena Caputo, Luca Ceruti e Liliana Di Maglie. Lo spettacolo va in scena venerdì e sabato alle ore 20:45 e domenica, per la grande richiesta di pubblico, in doppia replica alle ore 18:30 e alle ore 21:15. Un vero e proprio inno all’Amore e all’Amicizia.

Come scrive lo stesso autore e interprete «il sentimento è una specie di lego formato da tanti pezzettini chiamati emozioni. Spesso non ti permette di decidere con razionalità, ma a volte riesce a farti diventare l’autore di veri e propri capolavori. In un mondo dove l’interesse personale è il primo comandamento, a volte un forte sentimento riesce ad abbattere tale credo. Nell’immaginario collettivo, l’amore, lo accostiamo spesso, quello irrazionale per intenderci, alle coppie, o a quello tra genitori e figli, ma poche volte all’amicizia. In una coppia il sentimento è alimentato dalla componente sessuale, tra un genitore e un figlio è la natura stessa che te lo sostiene, ma tra due amici? Tra due amici si deve verificare una specie di “tempesta perfetta”. Non è difficile immaginare la sua rarità, ma quando si verifica, i suoi forti venti riescono a creare enormi onde da non permettere alle consuete dinamiche del mondo esterno di raggiungerlo e quindi contaminarlo. È quello che è successo a due vecchi amici, Gigio e Samuele, la loro diversità è stata la madre della loro affinità. Gigio, aveva un sogno nel cassetto, sposarsi e diventare papà, ma purtroppo era sterile. Samuele conosceva benissimo il desiderio del suo amico, e dopo alcune ricerche scoprì che dopo la strage di Cernobyl, dei medici russi avevano perfezionato il primo trapianto di testicolo, così Samuele spinto dal forte affetto nei confronti di Gigio, gli donò un suo testicolo, permettendogli così, di coronare il suo sogno: diventare papà di una splendida bambina, Sara. Gigio dopo pochissimi mesi dalla nascita Sara viene abbandonato da sua moglie Nadia, che innamoratasi di un giovane pittore argentino fugge via con lui. Per vent’anni Gigio e Samuele insieme crescono Sara, fino al giorno in cui Gigio incontra un nuovo amore, Rita. Rita è una donna estremamente diversa da Nadia, forse anche troppo, la sua vita è come scritta in un libretto d’istruzione. Ad appesantire tutto questo c’è anche una devozione verso il cattolicesimo al limite del fanatismo. Proprio in prossimità del secondo matrimonio di Gigio, Samuele viene colpito da un grosso problema finanziario che, se non risolto in tempo, lo porterà al fallimento. Gigio uomo facoltoso, vuole intervenire per sostenere l’azienda del suo amico, ma leggi bancarie restrittive e l’accanimento di alcuni componenti della finanza interessati all’azienda di Samuele complicano notevolmente la situazione. L’unico rimedio per far transitare la somma necessaria dai conti di Gigio a quelli di Samuele è un’unione civile. Gigio e Samuele per risolvere la questione finanziaria di quest’ultimo, si devono sposare. Cosa complicata visto che Gigio è nella piena preparazione del matrimonio con la bigotta Rita. Inoltre per non rischiare una denuncia per truffa devono tenere nascosto il vero motivo della loro unione, tutti devono pensare che il loro matrimonio è solo figlio del loro grande amore represso negli anni. Situazione paradossali, colpi di scena e disavventure al limite del paradossale si susseguiranno fino ad arrivare ad una conclusione, quale? L’amicizia tra Gigio e Samuele nata da una tempesta perfetta rimarrà praticamente intatta, e la loro vita insieme avrà termine finché morte non li separi, e con la fortuna di avere una figlia in comune, e si, perché, è giusto chiarire che dopo il trapianto di un testicolo, quando il donante concepisce, il DNA è del donatore. Sara è figlia di Samuele in quanto condividono lo stesso DNA, ma è anche figlia di Gigio in quanto formata dentro di lui, come una perfetta coppia etero, ma solo per merito di grande una amicizia i due componenti della coppia sono dello stesso sesso… Una tempesta perfetta».

Lo spettacolo è fuori abbonamento ed è possibile acquistare il biglietto online https://www.etes.it/sale/calendar/84901/ciro+ceruti+-+la+tempesta+perfetta

Teatro Eduardo De Filippo – Via G. Verdi 25-37 Arzano, Napoli

Info e prenotazioni 338 9007997 – 334 9108235

[email protected]

https://www.teatroeduardo.it/stagione-teatrale/

