Al museo Cantina di Cetara, le Cine-degustazioni di “Cinealici 2022”

Venerdì 18 novembre, dalle 20, il film “Big fish”

Quarto appuntamento: venerdì 25 con Salvatores

Costa d’Amalfi, 16 novembre 2022 – Continuano gli incontri alla Torre Vicereale di Cetara con Cinealici, le originali cine-degustazioni dove il mare e la pesca, con i suoi prodotti, sposano gli immaginari cinematografici. La rassegna è resa possibile dal Comune di Cetara, guidata dal sindaco Fortunato Della Monica, all’interno del progetto La Magia degli Elementi. Itinerari tra luce, acqua ed artigianato locale, finanziato dalla Regione Campania a valere sui fondi POC CAMPANIA 2014-2020 linea strategica Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania. Insieme ad ambientarti, dalle 20.45 di venerdì 18 novembre, alla Sala Grotta, in proiezione Big Fish, considerato il film più maturo e toccante di Tim Burton, tratto da un romanzo di Daniel Wallace. Esiste davvero un confine tra la realtà e la fantasia? La pellicola narra la vita incredibile, vera o sognata, appunto, di Edward Bloom, raccontata attraverso bizzarri ricordi a suo figlio Will. Le avventure di Edward ruotano attorno al sogno di catturare il “Pesce Gigante”, simbolo di una tensione alla dimensione magica dell’esistenza mai spenta, mai sopita. Già dalle 20, gli ospiti verranno accolti nella suggestiva atmosfera del Museo Cantina per un aperitivo di benvenuto con i preparati dell’azienda Armatore. E ancora, spazio alla tradizione nei laboratori Storia e tecnica della produzione di colatura di alici, a cura dell’Associazione Amici delle Alici, partendo dall’esperienza di Giulio Giordano che illustrerà, nello specifico, gli elementi per la valutazione sensoriale della colatura di alici. A seguire, il focus Mani in rete, vedrà il coinvolgimento di Domenico Giordano, pescatore della cianciola Sacro Cuore. La degustazione sarà offerta da Cetara Punto e Pasta e del ristorante Al Convento – Casa Torrente, con gli assaggi dello chef Pasquale Torrente. In cantina, il Fiano dell’azienda vinicola Mila Vuolo, eccellenza delle colline salernitane che presenterà in anteprima un nuovo Aglianico. Quarto e ultimo appuntamento, venerdì 25 novembre, con il film Mediterraneo, di Gabriele Salvatores (1991). Ingresso libero.

Per info & prenotazioni:

[email protected] | WhatsApp +39 3894770914