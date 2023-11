Al Gambrinus “Chapeau” per Angelo Iannelli alla presentazione del suo libro

Condividi

” La grande bellezza della Bruscianesità “.

“Tradizioni popolari, cultura, sociale, eccellenze, e bellezza”

Nel prestigioso e storico Caffè di Napoli, si è svolta Venerdi 17 Novembre la presentazione ufficiale del libro di Angelo Iannelli:” La grande Bellezza della Bruscianesità”‘ edito da Albatros Edizioni.

Interprete della maschera di Pulcinella nel mondo, noto per le sue innumerevoli iniziative social, sempre al fianco dei deboli, l’autore ha voluto omaggiare la sua terra e le tradizioni popolari attraverso storie e racconti dei protagonisti di ieri e di oggi, dando lustro alla periferia in città.Ad aprire la manifestazione la sfilata con le modelle dell’Accademia di Moda Maria Mauro provenienti dall’Asia, dall’ Africa, dall’Europa e da Napoli che hanno mostrato le eccellenze della città’ di Brusciano come :le papaccelle, le scarole dell’azienda agricola Turboli Luigi, la pasta trafilata al bronzo dell’azienda “Gemme del Vesuvio”, il giglio in miniatura realizzato dal maestro Sebastiano Romano, un corno gigante portafortuna e il libro dell’autore.

Ha moderato l’incontro la conduttrice tv e presentatrice Edda Cioffi. Dopo i saluti della famiglia ospitante, nella persona di Massimiliano Rosati e Sergio Antonio, sempre vicini a Iannelli per le sue iniziative, ha preso la parola il Presidente Movimento Unitario Giornalisti Mimmo Falco che si è complimentato con l’autore per l’impegno e la genialità di un testo che tutti dovrebbero avere a casa.Tra gli ospiti anche Cosimo Alberti, attore Rai, che ha letto egregiamente alcune liriche d’amore, tra le quali la dedica al compianto Marcello Colasurdo e la festa dei gigli di S. Antonio da Padova a Brusciano. L’attrice Monica Ciccarelli e le giornaliste: Emanuela Gambardella e Teresa Iannelli hanno sottolineato il grande impegno dell’autore del libro nel sociale e nella cultura, le attrici: Lucia Oreto e Antonia Baiano che con Angelo Iannelli nelle vesti di Pulcinella hanno raffigurato i tradizionali dodici mesi accompagnati dalla violinista Maria Oreto; il noto cantautore Mario Maglione ha deliziato tutti i presenti con la sua magnifica voce cantando “Era di Maggio” accompagnato dalla ballerina, campionessa bruscianese, Rosa Granato. Momento sociale con Il dottore Pasquale Santarpia, che ha voluto ringraziare l’amico Iannelli per l’impegno con l’associazione Abili alla Vita A.P.S e lasciato i saluti del Sindaco di Casola di Napoli Costantino Peccerillo.

Presenti il Direttore Responsabile Terronian Magazine Alberto Aloise che ha ribadito la forza di Pulcinella Angelo Iannelli nel sociale, il giornalista De Girolamo Giuseppe, la giornalista Serena Attena. Tantissimi i fotografi: Pino Attanasio, Raffaele Evangelista, Bruno Fontanarosa, Arturo Ciotola, Mimmo Montuori e Valeria Cigliano. Per la televisione presente la redazione di Napoli Canale 21 e Cinema Oggi Tv Web. La serata si è conclusa con una tammurriata finale e scroscianti applausi dei tantissimi presenti e il firma copie dei libri dell’autore Angelo Iannelli, accompagnato dalla miss Lucia Schettino.