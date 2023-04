Al castello “Ettore Fieramosca” di Mignano Monte Lungo la premiazione del concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “Emozioni in Versi”

Condividi

L’Associazione Culturale “La Madia dell’Arte” quest’anno terrà la serata di premiazione del premio Internazionale di Poesia e Narrativa “Emozioni in Versi” il 15 aprile 2023 dalle 15:30 alle 20:00, nel bellissimo Castello di “Ettore Fieramosca” nel Comune Mignano Monte Lungo (CE). Nel corso dell’evento saranno lette le poesie, dagli autori o da altre persone che verranno indicate dall’Associazione organizzatrice.

Christian Sanna che presenterà l’evento con la sua solita maestria e bravura arricchendola con la sua cultura e filosofia afferma:

“Il 15 Aprile celebreremo la Poesia come merita, ne sono certo. Questa convinzione non dipende dal curriculum o dallo storico; gli eventi passati sono stati un successo, ma bisogna guardare avanti e non cullarsi sugli allori. Questa certezza è suggerita dalla somma dei talenti dei partecipanti e dalla qualità degli elaborati. Ci sono tutti gli ingredienti per stupire: un castello come location, una giuria di alto profilo, artisti di talento che si esibiranno sul palco, i poeti, le poesie, il pubblico e tanto altro ancora”.

Da parte dell’organizzazione grandi ringraziamenti, in ordine sparso, vanno a:

– Tutti i poeti che hanno partecipato al Premio;

– I finalisti a cui vanno i complimenti;

– La giuria che ha svolto un lavoro importante con impegno, competenza e professionalità;

– Gli artisti che hanno dato la disponibilità ad esibirsi sul palco;

– Massimo Capriola che senza sosta ha profuso energie, tempo, impegno dimostrando ancora una volta di essere un’instancabile promotore culturale, innamorato dell’arte e della cultura;

– Rosa Nunziante per la gentilezza, la costanza e l’impegno nel promuovere l’evento e nel dare le informazioni;

– Christian Sanna, moderatore della serata;

– Il Comune di Mignano Monte Lungo.

Ci sono tutti gli ingredienti per un evento emozionante e pieno di bellezza.