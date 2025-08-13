Al Bano versione Spiderman, a 82 anni si arrampica sul palco – Il video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'età è solo un numero. E lo sa bene Al Bano Carrisi che a 82 anni durante il suo ultimo concerto che si è tenuto a Serradifalco, in provincia di Caltanisetta, si è arrampicato sulle impalcature del palco lasciando gli spettatori senza parole. "Al Bano decide di trasformarsi in Spiderman", scrive l'utente che ha immortalato il momento in cui il cantante pugliese ha lasciato il microfono per salire con agilità verso sulla struttura metallica posta ai lati del palco. Un momento che ha suscitato ironia e ammirazione. Tra gli applausi e lo stupore del pubblico, Al Bano ha proseguito l'esibizione senza alcuna esitazione, visibilmente orgoglioso delle sue acrobazie. Le immagini hanno fatto il giro del web e non sono mancati i commenti ironici: "Lui 82 anni e si arrampica sul palco, io a 23 che guardo questo video dal mio divano", ha scritto un utente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

