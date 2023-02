Al 9° Stormo seminario a favore dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Giulio Cesare Falco” Di Capua

Condividi

PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA “AVIATORI D’ITALIA” DELLA SEZIONE DI CAPUA IL SEMINARIO E’ STATA OCCASIONE PER GLI APPASSIONATI STUDENTI DI VISITARE STRUTTURE E VEDERE DA VIVO GLI ASSETTI DI VOLO DEL 9° STORMO “F.BARACCA” DELL’AERONAUTICA MILITARE DI GRAZZANISE.

Grazzanise, 07/02/2023 – Nella giornata di ieri circa 50 alunni dell’Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” di Capua, accompagnati dai propri insegnanti hanno visitato le strutture del 9° Stormo “F. Baracca” dell’Aeronautica Militare di Grazzanise.

I promotori di questo seminario sono stati i soci dell’Associazione Arma Aeronautica “Aviatori d’Italia” della Sezione di Capua che congiuntamente alla scolaresca e ai propri docenti accompagnatori, giunti alla Base Aerea Casertana, sono stati accolti dal Comandante del 9° Stormo Colonnello Pilota Massimo Luigi VALENTE.

Dopo i saluti di benvenuto, i giovani studenti e il personale docente hanno avuto modo di conoscere le molteplici attività del Reparto drscritte direttamente da un pilota per le Operazioni Speciali del 21° Gruppo volo, nonché tutte le attività concorsuali dell’Aeronautica Militare grazie all’intervento del Capo Ufficio concorsi dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, attività a cui gli studenti mostrato estrema curiosità interagendo con i relatori intervenuti con grande partecipazione ed interesse.

La giornata è stata propizia per la scolaresca che ha conosciuto da vicino la realtà del 9° Stormo, Reparto da tempo impegnato in molteplici fronti operativi. I Briefing che tanto interesse hanno suscitato nei giovani alunni, sono stati istruttivi per apprendere notizie su origini e sviluppi dell’Arma Azzurra nel corso dei decenni, fino a giungere alle recenti missioni sia in campo Nazionale che Internazionale e alle sfide future nel campo Aerospaziale, nonché al ricco calendario di aventi e appuntamenti in programma in tutta Italia in occasione della ricorrenza quest’anno del centenario dell’Aeronautica Militare.

Il seminario, si è concluso, visitando il 21° Gruppo Volo presso la Zona Operativa dove i ragazzi hanno avuto modo di conoscere da vicino l’elicottero HH -101, velivolo di ultima generazione la cui flotta Aeronautica è interamente in dotazione al 9° Stormo di Grazzanise.

Il 9° Stormo, con i suoi assetti di volo HH-101 e HH-212 svolge operazioni di supporto alle Operazioni Speciali nonché di ricerca e recupero di personale isolato in territorio ostile (cosiddette operazioni di Personnel Recovery), fornendo il supporto aereo alle forze speciali ed intervenendo, in presenza di eventuali feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza.

Come militari al servizio dello Stato il compito del 9° Stormo è proprio quello di contribuire alla sicurezza del Paese, alla Difesa degli interessi nazionali vitali, proteggere vite umane ed essere sempre più utili al Paese.

Il Reparto inoltre, concorre al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all’estero, a operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all’attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell’ordine pubblico.

Il 9° Stormo ha dipendenza diretta dalla 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali, che a sua volta fa capo al Comando della Squadra Aerea che ha sede a Roma.