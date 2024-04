0 minuto di lettura

Sciopero di 24 ore dei piloti Air Dolomiti proclamato per l'intera giornata di domani, 8 aprile 2024. "I piloti di Air Dolomiti incroceranno le braccia per il mancato rinnovo del contratto e il degrado delle relazioni industriali'', spiega la Uiltrasporti, sigla maggiormente rappresentativa dei piloti della compagnia italiana del Gruppo Lufthansa. ''Ad oltre un anno dall'inizio della trattativa per il rinnovo di un contratto scaduto da oltre 10 anni- continua la Uiltrasporti – le proposte della compagnia continuano ad essere irricevibili''. ''Siamo dispiaciuti per l'utenza ma, qualora la compagnia non dovesse fare passi in avanti, persevereremo in una lunga serie di azioni di protesta che metteremo in campo per l’intera stagione estiva'', sottolinea il sindacato. ''I piloti, con grande spirito di abnegazione, hanno supportato in questi anni la crescita e lo sviluppo della compagnia, volando turni massacranti in una perenne situazione di sottorganico. Il riconoscimento di quanto dovuto, sia in termini retributivi che normativi, è ormai improcrastinabile”. —[email protected] (Web Info)

