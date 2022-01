AIDR: il socio Davide D’Amico nell’Almanacco degli innovatori 2021 della PA

Condividi

I volti, i progetti di funzionari e dirigenti che stanno attuando la rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione, nell’ottica degli obiettivi del PNRR. Nella rosa dei 149 innovatori italiani, redatta da FPA, società del gruppo Digital360; c’è anche Davide D’Amico, socio e componente dell’associazione Aidr. Dirigente del Miur, con una lunga esperienza nella digital trasformation della PA, l’ingegner D’Amico è tra i protagonisti dell’Almanacco realizzato da Gianni Dominici, Direttore generale di FPA, che è stato presentato ieri nel corso dell’incontro online in diretta su www.forumpa.it . Digitalizzazione, accessibilità dei contenuti, smart working, formazione, didattica, sostenibilità, i temi affrontati nell’Almanacco, con uno sguardo a lungo termine su come la pubblica amministrazione ci accinge ad accogliere la sfida di innovazione e sostenibilità presentata dal PNRR. “L’approccio centrale del cambiamento – così come ha sottolineato nel suo contributo Davide D’Amico – sta nell’integrare le potenzialità del digitale, con il nuovo modello socioeconomico che si va delineando – sottolinea in una nota l’associazione Aidr. La pandemia ha evidenziato quanto le nuove tecnologie possano essere risolutive nei contesti lavorativi e della sfera quotidiana. La formazione diventa però elemento imprescindibile, affinché si possano governare i processi tecnologici con spirito critico. Per questo diventeranno basilari, non soltanto le hard skills, ma le soft skills. L’Almanacco di FPA – continua ancora Aidr, va in questa direzione. Evidenziando nel nuovo modello che si va costituendo nella PA, le idee e le esperienze raccolte sul campo. Ringraziamo Gianni Dominici ed FPA, per la straordinaria opportunità, di aver potuto contribuire a scrivere questo nuovo capitolo della pubblica amministrazione, attraverso il prezioso supporto del nostro socio Davide D’Amico.”