Aidr con i Comuni per i cittadini: TributIAmo, l’assistente virtuale gratuito per il 730

Siniscalchi (Aidr): abbiamo contattato tutti i Comuni perché sono il cuore pulsante dei servizi al cittadino: con TributIAmo portiamo l’innovazione dove conta di più

Roma, 28 aprile – La Fondazione AIDR ha annunciato di aver scritto a tutti i Comuni italiani per informarli della realizzazione di TributIAmo (https://www.aidr.it/assistente-virtuale/), un innovativo assistente virtuale basato su Intelligenza Artificiale, progettato per affiancare gratuitamente i cittadini nella delicata fase della compilazione della dichiarazione dei redditi. I Comuni rappresentano il primo punto di riferimento per i cittadini in tema di bisogni concreti, pratiche amministrative e partecipazione civica, contribuendo direttamente alla qualità della vita delle comunità locali. Per questo motivo, la Fondazione AIDR ha scelto di coinvolgerli direttamente, affinché possano informare e supportare i propri cittadini nell’utilizzo di uno strumento innovativo e gratuito come TributIAmo. Dal prossimo mercoledì 30 aprile saranno disponibili le dichiarazioni precompilate, introdotte nel 2015 dallo Stato attraverso una piattaforma online accessibile tramite SPID da cittadini, commercialisti, esperti contabili e CAF. Nonostante il percorso di digitalizzazione avviato dieci anni fa, permangono però numerose difficoltà nell’utilizzo dei servizi online pubblici, legate in particolare alla scarsa usabilità e alla mancanza di strumenti di assistenza realmente intuitivi ed efficaci. Difficoltà che, purtroppo, possono comportare errori nella compilazione e conseguenti sanzioni. TributIAmo nasce proprio per colmare questa lacuna: un assistente virtuale gratuito che, con un linguaggio semplice, chiaro e accessibile a tutti, supporta cittadini, commercialisti, esperti contabili e CAF nell’interazione con la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, rendendo la procedura più agevole e sicura.

“L’innovazione digitale deve essere davvero al servizio delle persone – sottolinea Arturo Siniscalchi, componente del CdA della Fondazione AIDR ed esperto di pubblica amministrazione. Con TributIAmo vogliamo contribuire a rendere più accessibile e comprensibile un adempimento complesso come la dichiarazione dei redditi, garantendo ai cittadini un supporto pratico, gratuito e alla portata di tutti”.

