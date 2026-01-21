21 Gennaio 2026

Ai, Lombardo (Ai Festival): "Formazione centrale per governare Agentic Era"

“Gli agenti di intelligenza artificiale sono ormai entrati nella quotidianità dei modelli di business e anche nella vita delle persone. L’Ai Festival offre opportunità innanzitutto alle aziende che vogliono presentare le loro soluzioni e incontrare potenziali clienti, ma punta molto anche sulla formazione: mai come in questa fase storica è necessario mettere al centro la formazione per capire come utilizzare l’intelligenza artificiale”. Così Cosmano Lombardo, Ceo di Search On Media Group e ideatore dell’Ai Festival, intervenendo alla giornata di apertura della terza edizione della manifestazione internazionale dedicata all’intelligenza artificiale, organizzata da WMF – We Make Future all’Università Bocconi di Milano. Tema di quest’anno è ‘Empowering the Agentic Era’.

