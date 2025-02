Ai domiciliari per stupro, evade e violenta un’altra donna: il caso a Roma

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – È evaso dai domiciliari, dove si trovava per l'accusa di stupro, e andato in discoteca avrebbe violentato un'altra donna. Il 36enne peruviano C.A.S.M., pr in alcuni locali notturni della Capitale, era stato arrestato lo scorso 23 gennaio per violenza sessuale ai danni di una ragazza. In quel caso, avvenuto lo scorso ottobre, la vittima sarebbe stata narcotizzata e poi violentata dall’uomo che le avrebbe offerto un drink. In seguito alla denuncia, il trentaseienne era stato arrestato e su disposizione del gip è messo ai domiciliari. L’uomo però, approfittando dell’indisponibilità del braccialetto elettronico che avrebbe dovuto avere, la sera stessa è evaso ed

è andato in una discoteca in zona Marconi. Qui, secondo l'accusa, avrebbe violentato un'altra ragazza, che lo ha denunciato. Per il trentaseienne questa volta il gip ha disposto il carcere.

