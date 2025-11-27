Ai, Chinni (Farmindustria): “Grande opportunità per industria farmaceutica”

0 minuto di lettura

Condividi

“L’intelligenza artificiale è una grandissima opportunità per l’industria farmaceutica e per il settore healthcare. Ormai abbiamo un impegno massimo dell’ai per tutte le fasi di ricerca e di sviluppo. Questo ha velocizzato il processo di scoperta delle molecole”. Così Federico Chinni, componente della Giunta di Farmindustria, partecipando alla terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale, l’appuntamento ha riunito esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa, a Palazzo dell’informazione a Roma, per un confronto sulle sfide e le opportunità dell’evoluzione dell’Ai.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.