Ai, Arzarello (Meta), ‘Europa sia pronta per le sfide del futuro’

0 minuto di lettura

Condividi

“Pensiamo che in Europa ci voglia più ambizione. Si è aperto un procedimento, che si chiama Omnibus, di revisione di alcuni regolamenti e rappresenta un inizio, ma non pensiamo che sia all’altezza delle sfide del futuro. Dobbiamo far sì che l’Europa sia pronta per le sfide del futuro. Per questo, per la revisione di Ai Act e Gdpr, noi chiediamo maggiore coraggio e maggiore ambizione”. Sono le parole di Flavio Arzarello, public policy manager di Meta, alla terza edizione di Adnkronos Q&A – Intelligenza artificiale, che ha riunito a Palazzo dell’informazione a Roma esponenti del Governo, delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.