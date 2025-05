Agrodoc torna ad illuminare San Valentino Torio

1 minuto di lettura

Condividi

La kermesse più attesa dell’estate è in collaborazione con la Rai:

sul palco anche Tony Esposito

L’appuntamento con i documentari, la musica e il teatro di ‘marca campana’ è fissato: tra il 29 maggio e il 1 giugno San Valentino Torio (Sa) sarà nuovamente ‘presa d’assalto’ da corto e lungometraggi, note musicali e lezioni di cinema, quelle che anticiperanno la proiezione dei documentari della Rai con la Campania al

centro.

Tra le novità dell’edizione 2025 c’è l’ingresso ufficiale tra i ‘compagni di viaggio’ della Fondazione Carisal che affiancherà la Hightights e la Rai nella costruzione

del palinsesto artistico culturale che verrà proposto in Piazza Amendola.

Ad ‘aprire le danze’ in musica sarà uno tra i protagonisti del panorama musicale campano: Tony Esposito che festeggerà i suoi 40 (+1) anni di Kalimba de luna,

canzone rimasta tra i file della musica ‘cult’ di tre generazioni.

Il ‘Doc’ di Agrodoc è declinato come ‘Denominazione di Origine Campana’ e per questo, in stretta collaborazione con Rai Documentari sono già stati individuati i titoli che verranno proiettati sul maxi schermo di Piazza Amendola: Il Re di Napoli, storia e leggenda di Mario Merola; O’Festival. I 20 anni del festival della canzone

napoletana e Sono solo canzonette – Edoardo Bennato.

Agrodoc, organizzato dalla Highlights, ‘illuminerà’ di nuovo l’Agro Nocerino grazie anche alla stretta collaborazione con il Comune di San Valentino Torio, l’Anci e la partnership della Rai attraverso diverse direzioni iniziando da Rai Documentari e Rai Italia per arrivare a Rainews24, Rainews.it, TgR, Rai Campania e Rai Radio

Live Napoli.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.