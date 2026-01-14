Agroalimentare: Lollobrigida, ‘export italiano in costante crescita nonostante complessità

0 minuto di lettura

Condividi

“Nel complesso quadro geopolitico” in cui ci troviamo, “l’Italia riesce ad avere un export che cresce costantemente, creando lavoro e occupazione. cIò è stato possibile anche grazie al governo italiano, che sostiene un modello di interazione tra le istituzioni, il mondo imprenditoriale, l’associazionismo e le rappresentanze, oltre a riuscire a tornare leader non solo dal punto di vista commerciale e della produzione, ma anche dell’indicazione delle strade da seguire all’Unione europea”. E’ quanto affermato da Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste all’edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm – Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.