Agricoltura in Campania, Mariella Passari nuovo direttore assessorato. Soddisfazione della alleanza delle cooperative

Il nuovo direttore generale dell’Assessorato alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania è Mariella Passari che riceve il testimone da Filippo Diasco.

L’Alleanza delle Cooperative della Campania, settore Agroalimentare e Pesca (Agci agrital, Confcooperative FadAgriPesca e Legacoop agroalimentare) porge i suoi migliori auguri al nuovo direttore generale:

“A Mariella Passari i nostri più sinceri auguri per la nuova responsabilità. Siamo certi che continueremo a collaborare e a dialogare per lo sviluppo dell’economia agricola e alimentare della nostra regione. Non dubitiamo che il nuovo direttore – già distintasi ricoprendo il ruolo di dirigente – saprà dare motore al percorso che ci aspetta per raggiungere obiettivi condivisi e per traghettare il comparto oltre le nebbie degli effetti della pandemia da Covid-19. Ringraziamo il direttore uscente Filippo Diasco per questi anni di collaborazione e di reciproco ascolto e per l’impegno profuso. La cooperazione è pronta, come sempre, a dare il suo contributo”.

