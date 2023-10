Agricoltura e pesca, Iannone (FdI) “Grazie al ministro Lollobrigida per la sua attenzione alla provincia di Salerno”

Condividi

“La venuta in provincia di Salerno del Ministro Lollobrigida accompagnato dal Vice Ministro Cirielli è un segnale ulteriore dell’attenzione del Governo Meloni al nostro territorio e alle sue straordinarie eccellenze che significano anche tanta produzione, tanto lavoro ed uno dei migliori racconti dell’Italia nel mondo. A Cetara, con la prima flotta d’Italia per la pesca del tonno che da sempre sostengo perché identificativa della nostra tradizione, fino a Battipaglia, dove ha incontrato le associazioni di categoria agricola, imprenditori della quarta gamma e della filiera lattiero casearia del nostro oro bianco, è stato un grande successo di partecipazione qualificata che ha lasciato molta soddisfazione di confronto. Insieme alla collega parlamentare Imma Vietri e a tutti i dirigenti di Fratelli d’Italia lavoreremo sempre con maggiore lena per rappresentare le istanze di queste attività produttive che sono storia, presente e futuro della nostra meravigliosa provincia”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania e parlamentare del collegio salernitano.