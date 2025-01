Agricoltura, Associazione Italiana Coltivatori Campania scrive alla Regione –”urge un tavolo tecnico esteso agli operatori delle filiere”.

0 minuto di lettura

Salerno 22.01.2025 – “Un tavolo tecnico regionale esteso a tutti gli operatori delle filiere agroalimentari per definire al meglio le risorse da destinare al comparto agricolo”. È quanto chiede in una missiva indirizzata all’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, il presidente dell’Associazione Italiana Coltivatori sezione regionale Campania e provincia di Salerno e vicepresidente nazionale, Donato Scaglione.

“Siamo soddisfatti per l’attenzione posta sui temi cari alla nostra associazione sul mondo agricolo e zootecnico da parte dell’assessore Caputo – spiega Scaglione. -Il nostro obiettivo- chiarisce- è tutelare la biodiversità, le produzioni agroalimentari tipiche, la promozione dei prodotti di nicchia e gli operatori del comparto. Temi questi- sottolinea il presidente Scaglione- correlati non solo alla salvaguardia dell’agroalimentare e dell’ambiente, ma anche alla sopravvivenza delle Aree Interne della nostra Campania la cui principale economia si concentra sull’olivicoltura e la zootecnia. In tal senso- conclude Scaglione- ribadendo la disponibilità del nostro staff tecnico a lavoro al tavolo regionale, chiediamo la convocazione di un tavolo allargato agli operatori delle filiere interessate per meglio lavorare sugli interventi da attuare e ottimizzare al meglio le risorse pubbliche”.

