Agricola a Montesano Scalo

Continuano gli appuntamenti con il mercato contadino itinerante del Vallo di Diano, che torna a Montesano sulla Marcellana, nella frazione Scalo. A differenza delle ultime date ormai serali, sabato 13 agosto Agricola si svolgerà dalle ore 8 alle 12:30.

“Continuiamo con caparbietà a presidiare i comuni prescelti ad ospitare Agricola, perché crediamo che ci sia spazio sulle nostre tavole per le piccole produzioni locali, le quali ci preservano dalle brutte sorprese a cui spesso ci espongono quelle straniere. L’Italia si distingue per una normativa attenta alla salute, e inoltre le aziende familiari consumano personalmente ciò che producono, assicurandoci ancor di più sulla loro attenzione e cura“, commenta Italo Bianculli, direttore del GAL Vallo di Diano.

Agricola è un progetto del GAL Vallo di Diano, allestito da Italia Eventi, realizzato con il sostegno del PSR Campania 2014/2022 progetto di cooperazione CREA-MED e da inizio luglio è divenuto un riferimento per l’intera area.

Ospitata a rotazione dai comuni di Sala Consilina, Sant’Arsenio, Teggiano e Montesano sulla Marcellana, ad Agricola – ogni sabato – è possibile trovare uno spaccato importante delle produzioni locali per realizzare una vera spesa a km zero.

I visitatori del mercato contadino, inoltre, potranno partecipare a una degustazione gratuita dei prodotti presenti al mercatino.

Svolgendosi di sabato Agricola sta diventando anche un’occasione per visitare i tanti borghi del Vallo di Diano, ricchissimi di storia e di patrimoni artistici e naturalistici.

Le aziende presenti alla tappa di Montesano del 13 agosto:

Da Caggiano l’Azienda Agricola Il Confine di Valentina Maraia con olio evo e conserve

Da Casalbuono Le Terrazze della Luna di Francesco Amato con tisane, erbe aromatiche, fagioli e zafferano.

Da Ceraso la Società Agricola La Petrosa di Edmondo Soffritti con prodotti da forno, conserve e olio evo.

Da Montesano sulla Marcellana l’Azienda Agricola Annarita Rizzuti, l’Azienda Agricola Luciano Giocoli con ortaggi e legumi e Zafferano Montesano di Federico Ferrigno.

Da Padula i prodotti caseari dell’Antica Fattoria di Giuseppe Petrizzo.

Da Sala Consilina l’Azienda Pietro Cava con i prodotti della filiera cerealicola aziendale.

Da San Pietro al Tanagro l’Agricola Romaniello di Michele Romaniello con farine, paste e legumi.

Da San Rufo l’Albero del miele di Filippo Marmo con liquori artigianali e mieli.

Da Sant’Arsenio i prodotti dell’Azienda Agricola olivicola Silvana Curzio.

Da Teggiano l’Azienda San Marco di Maria Di Candia con ortaggi di stagione.

Le tappe di agosto di Agricola

20 agosto > Sant’Arsenio

27 agosto > Teggiano