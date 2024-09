Agorà San Sebastiano terza edizione: dal 5 all’8 settembre 2024 ultima settimana di grandi eventi e super ospiti

4 minuto di lettura

Condividi

Chiude in bellezza Agorà San Sebastiano al Vesuvio terza edizione, la rassegna organizzata da Sirioevents in collaborazione con Red Carpet e Napoli Jazz Club, nell’arena di 500 posti del Parco Urbano di via Panoramica Fellapane: giovedì 5 settembre 2024, alle ore 21,15, Maurizio Casagrande è di scena ne “La prova del nove” (costo del biglietto 15 euro – secondo settore 13 euro); venerdì 6 settembre 2024, alle ore 21,15, nell’ambito della rassegna “Vesuvio Suona bene”, arriva Mario Rosini 4et (posto a sedere numerato – costo del biglietto €. 15.00+2.00); sabato 7 settembre 2024, alle ore 21.15, Lina Sastri sarà ospite per la proiezione del film “La casa di Ninetta” (costo biglietto cinema: 3,50 euro acquistabili sulla piattaforma 18Mounth o al botteghino); domenica 8 settembre 2024, alle ore 21.15, andrà in scena il Gran Galà con Giancarlo Giannini e la Marco Zurzolo Band per il 1° Memorial Angelo Schettino, presentato da Veronica Maya (ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti).

Giovedì 5 settembre – “La prova del nove”: Uno spettacolo musicale, fresco, divertente, fatto di belle canzoni, di racconti interessanti, di sketch divertenti, di piccoli momenti di riflessione diluiti in una risata e il tutto in compagnia di bravissimi attori, cantanti e musicisti. «Tutto perfetto, tutto possibile, ma si sa – spiega l’attore Maurizio Casagrande – le cose non vanno mai come vorremmo, almeno per me. Un produttore che non si fida del mio lavoro, una cantante che tutto vorrebbe fare tranne che esibirsi al fianco, dei musicisti che non hanno neanche capito con chi stanno lavorando (non lo dico in senso figurato, è che non hanno proprio capito come mi chiamo), e per quanto io sia convinto che la maggior parte dei complotti non esistano, questa volta dovrò ricredermi. Lo spettacolo si intitola: “La prova del nove” e si sa che la prova del nove serve a capire se l’operazione è stata fatta nel modo giusto ma, e anche questo è un dato incontrovertibile, non sempre la prova del nove funziona e la serata che vedrete ve lo dimostrerà».

Venerdì 6 settembre – Mario Rosini 4et: Un viaggio emozionante attraverso le più belle melodie provenienti da tutto il mondo in un’esperienza unica e coinvolgente che solo Mario Rosini, con il suo carisma e la sua voce magistrale, potrebbe condurre. Accompagnato da una band di talento straordinario, Mario Rosini presenterà uno spettacolo che catturerà l’essenza e lo spirito delle melodie globali. La band includerà Claudio Romano alla batteria, noto per il suo virtuosismo e la sua energia travolgente, e Dario Spinelli al basso elettrico, che aggiungerà profondità e groove alla esibizione. Per l’occasione si unirà alla band la tromba del mitico Giovanni Amato. Sarà un’opportunità unica per gli amanti della musica di godere di una serata di intrattenimento di alta qualità in compagnia di Mario Rosini and friends.

Posto a sedere numerato €. 15.00+2.00 prev

Biglietti già in vendita presso le prevendite abituali

081.7767362 – 081.7611221 – 081.5568054 – 081.5564726 –

on line su ; www.vivaticket.it – www.azzurroservice.net

Link per acquisto on line ;

https://www.azzurroservice.net/biglietti/mario-rosini-4et/

Sabato 7 settembre – “La Casa di Ninetta”: Lina Sastri. Che fa il suo esordio come regista con il film “La Casa di Ninetta”, non può non raccontare la sua Napoli, diversa da quella di Gomorra. «Napoli – racconta al quotidiano Libero – è presente con i suoi colori, la sua musica in un film che è dedicato a Ninetta, ovvero mia madre. Tutto nacque da un piccolo libro che scrissi dopo che lei se ne andò già molto anziana e malata di Alzheimer». Un libro di preghiera che non pensava proprio sarebbe diventato un film. Prima, infatti, è diventato un monologo teatrale.

Domenica 8 settembre – “Penziere e musica”: Il progetto “Penziere e musica” ha come scopo, la divulgazione della cultura, attraverso le due espressioni d’arte per eccellenza: musica e poesia. Protagonisti assoluti saranno due artisti di fama mondiale Giancarlo Giannini e Marco Zurzolo ed il loro desiderio di raccontare l’arte coniugando i loro talenti per donare al pubblico uno spettacolo unico, in cui il tempo rimane sospeso per lasciare spazio all’arte che è e resterà sempre la linfa vitale di ogni essere umano. Questo viaggio fatto di musica e di parole racconta di tutte le umane emozioni e lo fa partendo dalla cultura che meglio le rappresenta e meglio le racconta: quella partenopea. Napoli, come diceva Eduardo, è un teatro a cielo aperto, nel quale viene rappresentata la vita delle persone, raccontandone gioia, dolori e soprattutto decantandone le fragilità che caratterizzano l’umanità nella sua accezione migliore. Nessuna cultura può cantare meglio l’amore di quella napoletana…

Agorà San Sebastiano al Vesuvio, nell’ambito della Rassegna del Verde 2024, gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio – Ambito 28, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania e Film Commission e proporrà, fino all’8 settembre 2024, film, spettacoli e concerti.

Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15 Agorà

Biglietto cinema: 3,50 euro acquistabili sulla piattaforma 18Mounth o al botteghino

Biglietti spettacoli e concerti acquistabili su TicketOne o al botteghino

Info: [email protected]

FB: agorasansebastianoalvesuvio

Instagram: agorasansebastiano

Ufficio stampa: Enrica Buongiorno tel.3288598396 [email protected] e Gabriella Diliberto tel.3471375439 [email protected]

PROGRAMMA

Martedì 3 settembre il film “Priscilla” regia di Sofia Coppola;

Mercoledì 4 settembre il film “Zamora” regia di Neri Marcorè;

Giovedì 5 settembre Maurizio Casagrande ne “La prova del n9ve”

Venerdì 6 settembre Mario Rosini 4 set

Sabato 7 settembre Lina Sastri ospite per l’anteprima del film “La casa di Ninetta” regia di Lina Sastri

Domenica 8 settembre “Serata di Gala”

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.