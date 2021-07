Agorà dei Praticanti Avvocati della Scuola Bruniana di Nola: domani e fino a fine luglio nuovo appuntamenti

Condividi

Dopo l’avvio della settimana scorsa, domani venerdì 9 luglio, dalle 15 alle 17, si terrà un nuovo incontro del “percorso formativo integrato” denominato “L’Agorà dei Praticanti Avvocati”, organizzato dalla Scuola Bruniana di Nola diretta dall’avvocato Vincenzo Salvati, in collaborazione con l’ANM – Associazione Nazionale Magistrati sezione di Nola, presieduta dal dottor Luca Pisciotta. Nello specifico, l’incontro sarà curato dall’avvocato Giovanni De Vivo, con una rassegna critica sulle ultime novità giurisprudenziali.

Il ciclo di incontri, coordinato dalla vicedirettore e responsabile per i praticanti avvocati della Scuola Bruniana, avv. Paola Iannelli, con la supervisione del segretario della Scuola, avvocato Gius Lanzaro, si terranno in modalità on line per evitare problematiche e difficoltà derivanti dal Covid, e in presenza non appena sarà possibile

Venerdì 16 luglio, sempre alla stessa ora, avrà luogo una simulazione di attività di udienza sul procedimento per convalida di licenza o sfratto tenuta dal magistrato del Tribunale di Nola Antonio Tufano con la collaborazione degli avvocati Rosalia Lo Sapio e Salvatore Travaglino.

Infine, nel pomeriggio di venerdì 23 luglio, al consueto orario, l’incontro verterà su una tematica afferente la deontologia.

