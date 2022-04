Agoghè presenta : “Informa Donne” 22 aprile 2022 ore 18.30 Incontro con la D.ssa Rosetta Papa

Condividi

FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

Via Portacarrese a Montecalvario 69, Napoli

Agoghè, progetto di Filosofia Fuori le Mura per i Quartieri Spagnoli di Napoli, organizza un incontro, rivolto alle donne di ogni età, con la Dottoressa Rosetta Papa, il 22 aprile alle ore 18.30 presso la Fondazione Foqus.

Un interessante, quanto necessario, intervento divulgativo per orientare le donne sulla prevenzione e la cura del proprio corpo.

Un’occasione imperdibile per confrontarsi con una professionista che, negli anni, ha enormemente contribuito al miglioramento della salute femminile.

Un momento di confronto e sostegno sulle tematiche sessuali e riproduttive che riguardano le donne nelle varie tappe della propria vita. Saranno fornite preziose informazioni sui servizi pubblici e gratuiti messi a disposizione nella nostra città.

Rosetta Papa, ginecologa, ha coniugato la professione con l’impegno civile per la difesa del diritto alla salute, soprattutto nei contesti deprivati. Come Responsabile dell’UOC Tutela Salute Donna presso la ASL Napoli1 Centro, ha sempre sostenuto l’importanza strategica dei Consultori Familiari nell’ambito della Medicina Pubblica Territoriale, per la tutela della salute delle donne e quindi dell’intera comunità.

Ingresso gratuito

Prenotazioni: [email protected] o mob. +39 375 7722977

www.filosofiafuorilemura.it

Agoghè è un progetto finanziato nell’ambito del PON Metro Napoli “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva” – I Quartieri dell’innovazione.