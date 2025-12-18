Agguato di camorra a Scisciano, ucciso a colpi di pistola Ottavio Colalongo

2 minuto di lettura

Scisciano (Napoli), 18 dicembre – Un agguato in pieno stile camorristico ha scosso nella serata di ieri Scisciano, nell’area nolana. Ottavio Colalongo, 48 anni, è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in sella al suo scooter, in via Giuseppe Garibaldi, una delle arterie centrali del paese.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato affiancato da due sicari a bordo di una moto, che hanno aperto il fuoco senza lasciargli scampo. Colalongo è stato raggiunto da numerosi colpi, cadendo sull’asfalto; alcuni proiettili lo avrebbero colpito anche al volto, in una dinamica che richiama le esecuzioni di stampo camorristico. È morto sul colpo.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna e il Nucleo Investigativo, che hanno avviato immediatamente le indagini. In strada sono stati rinvenuti l’arma del delitto, una pistola calibro 9 corto, e la moto utilizzata dai killer, poi abbandonata durante la fuga. L’area è stata isolata per consentire i rilievi e la raccolta delle testimonianze.

La vittima erae, secondo ambienti investigativi, ritenutadell’area nolana. In particolare, il suo nome viene accostato al, gruppo camorristico storicamente attivo nell’hinterland orientale di Napoli, con interessi nel, nellee nel

Il clan Filippini, secondo diverse inchieste giudiziarie, ha attraversato nel tempo fasi alterne, segnate da arresti e condanne che ne hanno ridimensionato la struttura, senza però determinarne una definitiva scomparsa. Gli investigatori descrivono il sodalizio come capace di ricomporsi in assetti fluidi, anche attraverso alleanze o contrasti con altri gruppi criminali della zona.

Negli ultimi anni, l’area nolana è stata caratterizzata da equilibri criminali instabili, con gruppi emergenti e vecchi sodalizi impegnati a ridefinire ruoli e gerarchie. In questo contesto maturerebbero episodi di violenza mirata e regolamenti di conti. L’omicidio di Colalongo viene quindi valutato come possibile segnale di nuove tensioni o di un riassetto degli equilibri camorristici, anche se tutte le piste restano aperte.

Le indagini proseguono per individuare mandanti ed esecutori dell’agguato, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona. La comunità locale resta sotto shock per un episodio che riporta alta l’attenzione sulla persistente presenza della criminalità organizzata nell’hinterland napoletano.

