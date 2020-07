Aggressione capotreno a Napoli, interrogazione di Cirielli (FdI) a Lamorgese: “Straniero venga espulso”

“Presenterò una interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per chiedere l’espulsione del passeggero di nazionalità straniera che, nella giornata di ieri (domenica 5 luglio 2020), sulla Circumvesuviana a Portici (Napoli), ha aggredito il capotreno, a bordo del convoglio Poggiomarino-Napoli, durante i controlli”.

Lo annuncia il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli:

“Siamo di fronte all’ennesimo episodio di violenza messo in atto nella nostra regione da uno straniero – il quale sarebbe stato trovato finanche privo dei documenti di riconoscimento – che non deve rimanere impunito. Purtroppo, anche questo avvenimento, è frutto delle scellerate politiche sull’immigrazione dei porti e delle frontiere aperte del Pd di De Luca, che, al riguardo, continua a tacere dimostrando di essere complice del suo partito. Chiederò, dunque, al ministro Lamorgese di espellere immediatamente l’extracomunitario dalla nostra Nazione e di rafforzare i presidi di sicurezza sia all’interno delle stazioni ferroviarie che a bordo degli stessi treni. Al dipendente dell’Eav aggredito giunga la mia solidarietà” conclude Cirielli.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!