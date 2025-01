Aggiornati gli importi dell’invalidità civile 2025 e limiti di reddito di pensioni e assegni per invalidi, sordi, ciechi

1 minuto di lettura

Si rende noto che è stata pubblicata la circolare dell’INPS nella quale sono stati comunicati i nuovi importi delle pensioni di invalidità per il 2025 e i relativi limiti di reddito. La rivalutazione delle pensioni e degli assegni a favore dei cittadini con disabilità che siano invalidi civili, ciechi civili e sordi, viene fatta sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2025, che è stata determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Rispetto agli importi delle invalidità 2024, le cifre hanno subito un aumento minimo. I limiti di reddito applicati nel 2025 per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,6% rispetto all’anno 2024. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale. Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile. Qui di seguito il contenuto della circolare dell’INPS, allegato 2, con le tabelle importi invalidità 2025.

Invalidi civili:

– Pensione invalidi civili totali: € 336,00 limite di reddito: € 19.772,50

– Assegno mensile invalidi civili parziali: € 336,00 – limite di reddito: € 5.771,35

– Accompagnamento invalidi civili totali: € 542,02 – Nessun limite di reddito

– Indennità di frequenza minori di 18 anni: € 336,00 – limite di reddito: € 5.771,35

Ciechi:

– Pensione ciechi civili assoluti (non ricoverati): € 363,37 – limite di reddito: € 19.772,50

– Pensione ciechi civili assoluti (ricoverati): € 336,00 – limite di reddito: € 19.772,50

– Pensione ciechi civili parziali (ricoverati e non): € 336,00 – limite di reddito: € 19.772,50

– Accompagnamento ciechi civili assoluti: € 1.022,44 – Nessun limite di reddito

– Indennità speciale ciechi ventesimisti (ricoverati e non): € 229,30- Nessun limite di reddito

– Assegno a vita ipovedenti gravi (decimisti): € 249,38- limite di reddito € 9.506,10

Sordi

– Pensione sordi: € 336,00 – limite di reddito: € 19.772,50

– Indennità comunicazione sordi: € 267,83- Nessun limite di reddito

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major:

– € 603,40- Nessun limite di reddito

